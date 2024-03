Koldo García: «¿Si llamé a ministros y presidentes? Llamé a mucha gente para traer las mascarillas»

Fue detenido el 20 de febrero y está investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal. Koldo García Izaguirre, durante muchos años sombra del ministro José Luis Ábalos, se sienta por primera vez frente a una cámara para contar su versión de un caso que lleva su nombre [pincha aquí para ver la entrevista completa], aunque cada vez afecta a más personas, tanto del PSOE como de fuera de la política, y que se ha saldado con la salida tras más de 40 años de militancia del que fuera su jefe y ex secretario de Organización socialista. Koldo García, alejado de los focos y fuera de Madrid, recibe a OKDIARIO en exclusiva bajo la condición de no mostrar su rostro.

PREGUNTA.- No sé si presentarle como el asesor, el asistente, el chófer, el escolta, el ayudante… Se han dicho muchas cosas de usted estos días. ¿Con cuál se identifica más?

RESPUESTA.- Como un trabajador normal y corriente.

P.- ¿Cómo se siente, después de dos semanas de haber sido detenido, por todo lo ocurrido? ¿Se siente arropado por todos aquellos que cuando estaba en el lado del poder, en el ministerio, le llamaban casi a diario?

R.- Ahí hay que poner un apunte. Hay que entender que la situación es muy complicada, hay que entender a cada persona, su momento y sus prioridades. Yo entiendo que gracias a la presión mediática pues haya gente que tenga miedo. Es que si tú tomas un café conmigo, al día siguiente sacan una foto y te pueden despedir o pueden quitarte el trabajo con el cual mantienes a tu familia. Yo entiendo la situación de todos aquellos que hablaban conmigo y que en estos momentos no hablan. Otros será porque no quieren, porque consideran que ya no hace falta o porque ven en mí un peligro de cara a su integridad social. Entonces eso lo respeto. Hay gente que me ha sorprendido gratamente porque he recibido llamadas que jamás pensaba que iba a recibir, y el apoyo y el cariño que he sentido de gente a la que estoy muy agradecido.

P.- Durante estos días hemos hablado bastante, le agradezco esa confianza y que hoy nos conceda esta entrevista en exclusiva, y una de las cosas que más me ha repetido es: Por las mascarillas yo no voy a ir a la cárcel. ¿Por qué esa seguridad?

R.- Porque no he hecho absolutamente nada. Yo en mi vida habré cometido muchísimos errores, de los cuales me arrepiento. O haber perjudicado creo que sin querer, en alguna ocasión. Pero no he hecho absolutamente nada malo, que yo tenga conocimiento. Es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos tomen la decisión que tengan que tomar. Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores.

P.- ¿Usted habló con algún presidente de alguna comunidad autónoma, con algún ministro, para que se contratase a Soluciones de Gestión?

R.- Yo lo que he hecho es llamar a muchísimas personas para intentar facilitar un material que era necesario para España. Y llamé a miles de sitios. No me digas si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle. Tenga en cuenta que en aquellos tiempos la situación era caótica. Todo el mundo pedía material… A mí me llamaban miles de personas. Y yo llamaba cuando lo conseguía a otras personas diciendo oye, aquí tenéis uno que me ha traído esto y parece ser que funciona y está bien. Eso es lo que hice.

P.- La Guardia Civil asegura que durante este tiempo que se investiga por las supuestas mordidas, usted tuvo un gran incremento patrimonial. ¿Qué respuesta le da a esta afirmación de la Guardia Civil?

R.- No es cierto. Eso lo justificaré, lo miraremos y todo tiene una justificación. Tienen sus préstamos hipotecarios y se verá claramente que no es así.

P.- Señor García, le agradezco que se haya sentado frente a las cámaras de OKDIARIO. Sabemos que el proceso va a ser largo, esperemos que podamos ir hablando a medida que se vayan conociendo más cosas. Gracias por esta entrevista.

R.- Yo espero que consigamos estar más adelante y podamos ver que todo ha sido un gran malentendido y que todo se solucione y se pueda aclarar, que es lo principal.