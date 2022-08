El PP ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por informar a sus socios de EH Bildu sobre el contenido de la futura ley de secretos oficiales y evitar cualquier diálogo con la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha asegurado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. «Para abordar los secretos oficiales prefiere hablar con Bildu que con el PP, esa es la clave», ha remarcado.

El Ejecutivo de Sánchez tiene previsto aprobar el anteproyecto ley de secretos oficiales esta tarde en el Consejo de Ministros, con el objetivo de iniciar su tramitación parlamentaria. Bravo ha asegurado que su formación sólo ha conocido «algunos datos» y que «no nos lo han contado a nosotros», a pesar de la disposición de Feijóo a alcanzar acuerdos sobre esta cuestión.

«En nuestra voluntad de llegar a acuerdos no hemos obtenido ninguna respuesta. Lo habrá intentando con sus socios (ERC, PNV, Bildu). Con nosotros no habido ni voluntad. Los españoles tiene que valorar si quieren una Ley que se acuerde con Bildu y con los independentistas. Pero, sin conocer la norma, no nos podemos pronunciar, por ser una norma de enorme calado», ha señalado Juan Bravo este lunes en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación.

El dirigente del PP ha evitado pronunciarse sobre el contenido de la nueva ley de secretos oficiales «por ser una norma de enorme calado». Los populares hasta el momento desconocen la normativa que va a presentar el Ejecutivo de Sánchez: el tipo de clasificaciones y si hay excepciones o se va a desclasificar todo, entre otras cosas.

Margarita Robles

Sobre la decisión del Ejecutivo de traspasar las competencias de los secretos oficiales al Ministerio de Presidencia, Juan Bravo ha afirmado que «sin duda politiza, si cabe más, estos secretos oficiales» y «debilita a la ministra de Defensa, Margarita Robles».

En este sentido, ha recordado que al titular de Defensa ya «sufrió» por el caso Pegasus, y que ahora, de nuevo, se le resta protagonismo eliminando de sus competencias el tema de los secretos oficiales para trasladarlo a presidencia.

«No se si le están minorando su capacidad o su fuerza a una ministra que, con aciertos y con errores, por lo menos tenía el respeto del conjunto de los españoles», ha apostillado.