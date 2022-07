La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la realidad de la sociedad española, “la que no lleva corbata”, es que vive más empobrecida bajo la “losa” de una inflación que les aprieta al repostar gasolina, poner el aire acondicionado o hacer la compra.

Gamarra, que también es portavoz del PP en el Congreso, ha respondido así en una rueda de prensa al balance del curso político de Sánchez, que ha anunciado este viernes un plan de ahorro y eficiencia energética y ha invitado a que los españoles no lleven corbata cuando no sea necesario.

“No ha habido ni un atisbo de autocrítica ni un propósito de enmienda a la vista de unas políticas que no funcionan y que hace que hoy los españoles sean casi un 11 por ciento más pobres que lo que eran hace un año”, ha dicho Gamarra sobre el balance del presidente, a quien ha definido como el mal estudiante que tras un “curso nefasto” trata de “buscar culpables en otro lado”.

“No sabemos realmente en qué país vive, pero lo que está claro es que no es en este. Parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero no pisa la calle y debería de salir un poquito más de la Moncloa para empaparse de la dura realidad que están viviendo millones de españoles”, ha recomendado Gamarra a Sánchez tras escuchar un discurso en el que a su juicio “no ha habido ni un atisbo de autocrítica”.

Pero el dato del 10,8% de inflación en el mes de julio, ha dicho Gamarra, es el “mazazo” que debería bajar al presidente a la realidad.

Ha preferido la secretaria general del PP no pronunciarse sobre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para el ahorro y la eficiencia energética. “Lo que está claro es que las últimas medidas (…) no han conseguido el efecto que se dijo que iban a conseguir y que hoy hay españoles que en su factura de la luz están pagando más”, ha asegurado.

«Empobrece a todos»

El PP, en boca de su portavoz en el Congreso, ha reiterado que la política económica de Sánchez “está empobreciendo a todos” y ha invitado al presidente a aplicar una medida de eficiencia económica antes de irse de vacaciones: “Que empiece a reducir su Gobierno y así todos los españoles tendremos un poco menos que pagar”.

Según el principal partido de la oposición, Sánchez no deja de subir la recaudación y no toma ni una sola medida para reducir un Gobierno que tiene 22 ministerios y más de 800 asesores.

Por otro lado, Gamarra ha cuestionado los acuerdos alcanzados por Sánchez con el Govern de la Generalitat, que garantizan -dice- “vía libre a los independentistas para que sigan los ataques al Estado, sin temor a que la ley y la justicia actúen».

“Si eres socio de Pedro Sánchez, a ti la ley no se te aplica”, ha afirmado Gamarra, que cree que el jefe del Ejecutivo ha consumado “el desprecio” nuevamente a la lengua española.