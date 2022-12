El PP auditará cuando llegue a Moncloa las cuentas públicas que deje Sánchez porque teme «agujeros»

El Partido Popular hará una auditoría a las cuentas públicas que deje el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si abandona la Moncloa en las próximas elecciones y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se alza como vencedor, porque teme «agujeros» como tras la etapa del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo ha manifestado este domingo el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, que ha augurado que si su formación «no es capaz de hacer un buen diagnóstico» difícilmente podrá ofrecer «unas buenas soluciones».

Bravo ha advertido que ya han comenzado a atisbar «reproducciones casi literales» de lo que pasó con el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy cuando ganó los comicios de 2011 respecto a los datos de déficit y deuda. «Empezamos a encontrarnos los agujeros que dejó Zapatero en su momento: las facturas sin pagar, el déficit oculto o la deuda disparada», ha señalado.

El máximo responsable en materia económica del PP ha recordado que una de las medidas que defiende la formación es el control del gasto superfluo y ha indicado que deben decirle a los españoles «la verdad de lo que el Gobierno Sánchez va a dejar», dado que están «endeudando a los españoles en 200 millones de euros al día».

Además, Bravo ha advertido en una entrevista con Europa Press que a la Unión Europea (UE) le «preocupan» tres cosas: el déficit, la deuda y el empleo. En el caso del déficit, ha dicho que España lo tiene «mal», al tiempo que es el país de la UE que «más ha incrementado su deuda, 20 puntos» frente a la media de «nueve y pico» del resto de países europeos.

Por ello, ha enfatizado en que si el PP llega al Gobierno necesita conocer «los datos e impedir que se vuelva a utilizar dinero público para hacer campañas de publicidad que no son reales como las de los fondos Next Generation o para crear una estructura mastodóntica de asesores». «Los españoles no se merecen con su esfuerzo en impuestos pagar lo que no aporta», ha apostillado.

Por otra parte, el ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha opinado que en las elecciones de 2023 -que Sánchez ha avisado este domingo que no adelantará, tal y como le pedía el PP- hay dos posibilidades: «gobernar desde la ideología» como, a su juicio, está haciendo Pedro Sánchez, o «gobernar desde el dato» como pretende Alberto Núñez Feijóo.

A su entender, un «buen diagnóstico» de la situación se consigue con esa auditoría que permite decir a los españoles: «El presidente Sánchez les ha dejado una deuda de tanto y mi compromiso es, una vez que sepa todos los datos concretos, volver a la realidad en este tiempo, como hizo Aznar y como hizo Rajoy».