Es, aún a día de hoy, un icono de la lucha Trans en nuestro país. Se convirtió en 2011 en la primera mujer transexual diputada en la Asamblea de Madrid, en representación del PSOE. Ahora, tras romper el carné del partido en el que ha militado toda su vida, por discrepancias con la dirección de Pedro Sánchez, Podemos quiere aprovechar este hecho para atraer a Carla Antonelli hacia sus posiciones e integrarla en sus listas.

La idea que maneja la formación morada es que Antonelli visibilice junto a Irene Montero -a la espera de saber si será ella o Yolanda Díaz la que encabezará la candidatura del espacio progresista- su lucha en materia de Igualdad. Días atrás ya participó en el acto de apoyo a Montero, que su partido le organizó para victimizarse por las palabras de la parlamentaria de Vox Carla Toscano en el pleno del Congreso.

Carla Antonelli abandonó el PSOE hace unas semanas por la polémica generada en torno a los plazos de enmiendas de la ley trans. Ella misma comunicó a través de sus redes sociales que se había dado de baja del partido. Lo hizo especialmente enfadada y molesta con los postulados de algunos dirigentes de la organización que, sin éxito, han tratado de frenar la aprobación de una de las leyes más importantes de la ministra de Igualdad.

Antonelli, tras su renuncia a seguir en el Partido Socialista, llegó a decir que «no me he ido del PSOE, me han echado las acciones de Carmen Calvo». La ex vicepresidenta del Gobierno, con un expediente interno abierto por su oposición dicha ley impulsada por el Ejecutivo, llegó a poner en duda la sexualidad de la ex diputada.

Fuentes de Podemos, consultadas por este periódico, señalan que la incorporación de Carla Antonelli en las listas moradas «sería una gran noticia». En su opinión, «nos permitiría contar con la experiencia de una activista que ha hecho mucho por los derechos de las personas trans».

«Su recorrido junto a la iniciativa de Irene Montero y la capacidad que tenemos de mover a un PSOE que no tiene mayoría absoluta, puede dar grandes frutos a las políticas de Igualdad de este país», sostienen. La idea que manejan los de Ione Belarra e Irene Montero es que Antonelli pueda hacer tándem junto a esta última en su abanderamiento de las políticas de Igualdad en las próximas elecciones generales.

Confiados en que serán capaces de cerrar su fichaje en breve, dando así un golpe a sus socios socialistas, la gran incógnita es ahora qué papel ocuparía Antonelli en las listas. Podemos todavía no ha cerrado el debate interno de si se va a presentar junto a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz y con la vicepresidenta segunda del Gobierno como candidata o si lo hará en solitario.

De optar por la segunda opción, que a día de hoy tiene más adeptos en el seno de la dirección, la apuesta es que sea la ministra Montero la que encabece la candidatura para optar a ser la nueva presidenta del Ejecutivo. En este caso, al no tener que pactar la lista de nombres en un proceso de integración, la voluntad es que la ex diputada socialista ocupe uno de los primeros cinco puestos de la lista.