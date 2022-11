Podemos ya no da por hecho que Yolanda Díaz vaya a ser su candidata

En Unidas Podemos se acabó el amor. Y no precisamente de tanto usarlo. El idilio de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz ha llegado a su fin. Y el ex líder morado, que sigue manejando los hilos de la formación que fundó, ya no da por seguro que la mujer a la que encumbró como sucesora vaya finalmente a serlo. Tras pedir «respeto» para Podemos en el ámbito de las fuerzas progresistas como partido «decisivo», después de los ataques vertidos por la vicepresidenta segunda en privado, los de Ione Belarra empiezan a plantearse ir a las urnas a confrontar con ‘Sumar’. Porque la impulsora de este proyecto tampoco está dando señales de querer sumar con ellos. En Podemos, este lunes, advertían que Díaz debe «decidir si quiere ser o no» su candidata.

Los de Belarra seguirán esperando a Díaz. Pero no será una espera eterna. Si antes de acabar el año no ha clarificado como va a terminar de organizar su plataforma, a la que los morados definen como su partido, escucharán su propuesta con la prioridad de llegar a una alianza electoral siempre que la vicepresidenta segunda del Gobierno respete sus siglas. Es entonces cuando entienden que Díaz debe despejar si es candidata a los próximos comicios generales, un aspecto del que hasta ahora «no tienen información». También será en ese momento cuando la organización morada planteará los términos de una posible coalición, los nombres que quiere incorporar en las listas y las posiciones que consideran deben ocupar. Unas imposiciones que rechaza la ministra gallega que no quiere ni a partidos ni a profesionales de la política en su proyecto -aunque ella lo es-.

El co portavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha sostenido este lunes el mensaje que expresó ayer el ex vicepresidente Pablo Iglesias en el cierre de la Universidad de Otoño de la formación. Según el dirigente morado, Iglesias no hacía referencia a la también titular de Trabajo y que el contexto era más amplio, como denunciar los ataques de las cloacas o de sectores de medios de comunicación. Aunque todo el mundo miró hacía Díaz al escuchar a Iglesias llamar «estúpido» a quien cree que puede sustituir al partido que fundó en las próximas elecciones generales.

«Cuando decimos que hay que respetar a Podemos pues no decimos nada alocado. No sé qué sorprende tanto decir que esta fuerza política que ha hecho un trabajo muy importante para la izquierda en 40 años, No sé si hay alguien que pensaba que no hay que respetarlo pero sí, decimos que hay que respetarlo y en la configuración de cualquier espacio progresista Podemos debe ser fuerza decisiva», ha recalcado. Serna ha prometido que Podemos va a estar en esos comicios y que las fuerzas progresistas necesitan un buen resultado en los comicios de mayo, dado que en caso contrario es difícil obtenerlo de cara a las elecciones generales.