Podemos fracasa en su intento de fichar al líder radical de los taxistas

Tito Álvarez, mediático portavoz del sector del Taxi, ha sido tentado por Podemos para entrar en sus listas de cara a las elecciones del próximo 28 de abril.

Sin embargo, quien ha logrado paralizar ciudades como Madrid o Barcelona, ha rechazado la propuesta porque, de momento, quiere “vivir tranquilo”. Según ha reconocido el propio Álvarez a OKDIARIO, no ha sido sólo la formación morada quien le ha ofrecido entrar en política, sino que le “llueven las ofertas”.

“La gente de Podemos está muy cerca de mí. Sólo para las elecciones entre Barcelona y Cataluña se me han ofrecido ya dos plataformas, y dos partidos políticos, y otro partido político a nivel estatal. Es verdad que me están lloviendo ofertas, pero yo no me voy a meter en política. Por lo menos ahora. No cualquiera puede ser diputado”, señala Álvarez a OKDIARIO.

En este sentido, el todavía portavoz de Élite Taxi subraya que “el papel que yo tengo en el taxi, con sus movimientos sociales, no lo puede llevar cualquiera”. Sin embargo, cree que “diputado sí es más fácil”. “En el futuro nunca se sabe, pero a día de hoy no me voy a ir a la política”, continúa Álvarez.

Tito Álvarez: “Yo de momento quiero ‘currar’ tranquilo y que me dejen en paz”

“Formalmente, una oferta encima de la mesa de Podemos no he tenido. Pero que me están tirando los trastos día sí día no es verdad”, afirma el portavoz del Taxi, que reconoce que “hay una plataforma que se va a presentar a la alcaldía de Barcelona que sí me ha puesto una oferta encima de la mesa”. “Me han dicho que si ellos ganaran las elecciones y gobernaran me ofrecerían la presidencia del Taxi”, explica. “Yo de momento quiero ‘currar’ tranquilo y que me dejen en paz”, concluye Tito Álvarez en declaraciones a OKDIARIO.

Tito Álvarez

Tito Álvarez ha liderado el paro patronal del sector del Taxi en toda España, pese a que, en un principio, él únicamente llevaba la portavocía en Barcelona. Sin embargo, su forma de hablar, su entusiasmo y, sobre todo, su carisma, le han situado como la cabeza visible de un sector que sigue adelante con sus reivindicaciones frente a las VTC.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, concedió recientemente una entrevista a OKDIARIO, en la que ha analizado la crisis del sector del taxi, su auge mediático y alguna de sus últimas polémicas.

Después de confirmarse la marcha de Uber y Cabify de la Ciudad Condal, se ha abierto la veda para las acciones civiles y penales contra políticos y taxistas que han acabado con el negocio uvetecista en Cataluña. Y ahí estará Tito Álvarez, al frente de todas las reivindicaciones posibles, tal y como él mismo reconoce.