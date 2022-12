Podemos avanza el siguiente paso tras la sedición y la malversación: «No hay que temer a un referéndum»

Podemos va dando pasos para que el objetivo del independentismo, un referéndum de independencia, se haga realidad. El partido socio de Pedro Sánchez en el Gobierno considera que «no hay que tener miedo» a esta «herramienta», que ERC ya ha puesto encima de la mesa como su próxima meta tras lograr la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha considerado que la mesa de negociación del Ejecutivo con la Generalitat debe avanzar más y ha defendido que la posibilidad de referéndum acordado es una herramienta de resolución de conflictos políticos, aunque esa fase todavía no ha llegado.

«Lo dijimos en su momento, no hay que tenerle miedo a consultar al pueblo y por tanto herramientas como el referéndum son herramientas que el poder ejecutivo y legislativo, la política de nuestro país, no les pueden tener miedo. Son herramientas a utilizar en momentos dados para resolver conflictos, pero no estamos en ese punto todavía», ha destacado la dirigente de la formación morada. Según Verstrynge, hay que ir «paso a paso».

Así se ha manifestado en una entrevista en Europa Press, publicada este domingo, en la que se ha jactado además de que el Gobierno haya derogado el delito de sedición, como reclamaba Podemos y los partidos separatistas.

No obstante, ha opinado que la negociación con el gobierno catalán «no puede ir tan despacio» y sería conveniente acelerar avances y coger una dinámica fluida de consensos concretos.

Esas afirmaciones se conocen después de que el Rey, en su tradicional Mensaje de Navidad, hiciese un llamamiento a la responsabilidad para evitar el riesgo de un deterioro de las instituciones así como de la convivencia, advirtiendo de que los países divididos no avanzan y del riesgo que ello supone para la democracia. Asimismo, Felipe VI reivindicó la Constitución y la Transición, cuyos valores siguen vigentes, y esgrimió que España es una gran nación que también superará la crisis económica actual.