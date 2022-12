Podemos agita la calle: «Toca demostrar que los demócratas somos más»

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, agita a su electorado tras la decisión del Tribunal Constitucional de dar la razón al PP para que el Senado no pueda votar el golpe de Sánchez al Poder Judicial. «Toca demostrar que los demócratas somos más», ha avisado la dirigente morada que augura una salida en tromba a las calles para protestar contra los magistrados.

«El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más», ha escrito en sus redes sociales.

En la misma línea, Sofía Castañón diputada y portavoz adjunta de Podemos en el Congreso ha exclamado: «Lo que acaba de pasar en el Pleno del Tribunal Constitucional es gravísimo. Es un ataque serio a la democracia».

También María Teresa Pérez, coportavoz orgánica de Podemos, ha valorado: «Magistrados con mandato caducado asaltando el poder legislativo para votar en contra de su propia destitución. A partir de hoy, o estás con el golpe judicial-mediático-político o estás con la democracia. No caben medias tintas».

El parlamentario catalán Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario confederal, añade más leña al fuego: «La soberanía reside y emana del pueblo, no de dos magistrados con mandato caducado que impiden una votación democrática en el Senado. Su decisión es hoy un error, pero mañana será la vergüenza para toda Europa».

Ya sobre las ocho de la tarde de este lunes Podemos calificaba de «muy mala señal» la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP para frenar en seco la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación. Consideraban que «todo indica que el ala derecha» del organismo «tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria».

Fuentes moradas se manifestaban así tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos frente a cinco.

Desde Podemos consideran que el TC se atreve así «por primera vez en 40 años» de democracia a intervenir en el «proceso de producción de leyes del legislativo», lo que, dicen, «cruza una línea roja de gravísimas consecuencias».

Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, pedía que el Constitucional que no actúe de forma «antidemocrática» y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma. No obstante, la dirigente morada avanza la estrategia del partido: votar de todas formas. Las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización será la directriz a seguir. También denunciaba que la decisión del TC nos coloca ante un «golpe blando» a la democracia que podría perpetrar el «aparato de la derecha judicial».