Podemos se pronuncia sobre la escalada histórica del precio de la luz. Lo hace para reconocer su falta de capacidad para influir en el Gobierno de España. «¿A qué esperamos para arreglarlo?», se preguntan con pesar en una campaña que han lanzado en redes sociales. En 2015 acusaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy de permitir el fallecimiento de 7.000 compatriotas al año por «pobreza energética» con la luz mucho más barata. Ahora, se limitan a pedir la intervención del mercado.

«El precio de la luz bate todos los récords. ¿Qué podemos hacer? El mercado funciona así para cubrir la demanda se utilizan distintas energías que tienen precios diferentes dependiendo de lo que cueste producirlas. Sin embargo, las eléctricas cobran todas al precio de la más cara: el gas. Resultado: pagamos más del doble de lo que realmente cuesta», lamentan.

Continuando con su diagnóstico se preguntan: «¿Por qué pasa esto? No hay suficiente cantidad de energías renovables más baratas y para cubrir todo lo que necesitamos hay que comprar gas. ¿Y por qué es tan caro el gas? Porque no lo producimos en España y tenemos que comprarlo fuera. ¿Qué hemos dicho siempre que hay que hacer para acabar con esta estafa? Que cada energía se pague a su precio. Nos llevan años diciendo que no se podía regular el mercado. Ahora, Europa ha admitido que para bajar la factura de la luz hay que atajar estos beneficios».

«Tenemos que acabar con esta estafa para que se pague cada energía a su precio real. ¿A qué estamos esperando?», se preguntan.

Ante esto, cientos de internautas han recordado que Podemos ya está en el Gobierno desde hace dos años y, sin embargo, los precios sólo suben. «A que hagáis algo, a eso estamos esperando», reprocha Mario. «Vosotros que gobernáis, ¡poneos las pilas!, ¡cambiad algo!», pide Alex. «Pues eso digo yo, ¿a qué estáis esperando?», agrega Juan Antonio.

Por otra parte, otros españoles critican la falta de movilización en las calles para denunciar este tarifazo. «¿Por qué no organizáis una manifestación?», se pregunta un influencer llamado Jordi, a lo que responde un usuario llamado Carlos Colón: «Porque ellos están en el Gobierno. ¿Cómo se van a manifestar contra ellos mismos? Son unos hipócritas. Ya deberían de haber hecho algo, que llevamos más de un año así».

«No se va a hacer [una manifestación]. Si estuviera la derecha estaríamos con manifestaciones todos los días. Es el juego político que tienen. Lo que puede hacer Podemos es ‘o se hace esto o nos vamos fuera del Gobierno y elecciones’. Pero no. Eso sí, si no hay la Ley Trans un poco más y el Gobierno cae. Lo mismo con la reforma laboral, que lo ponen de revolucionario y es una tomadura de pelo. O la subida del salario mínimo… Podemos puede hacer mucho más. Resumiendo, Podemos es una estafa para la clase obrera», reprocha Gerson.

Por otra parte, otro grupo de internautas apunta a los impuestos. «¿Y si el Gobierno deja de cobrar el 54% de impuestos que nos ponen en la factura?», lanza Juan Revilla. «Cuanto más cara la luz, más impuestos recaudáis, os interesa, y mucho, porque también recaudáis para politiqueo feminista, que mejora la calidad de vida de todes, todas y todos», lamenta Rubén de 25 años. «El gobierno del pueblo nos está saliendo caro», agrega David.