La pinza del PP y Junts ahorra a los españoles 6.500 millones del hachazo fiscal de Sánchez

La alianza PP-Junts ha asestado este jueves un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez en materia fiscal, tumbado parte de su pacto fiscal. El Pleno del Congreso ha aprobado varias enmiendas de PP y Junts que estas formaciones introdujeron en el Senado y que, por tanto, deberían llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en contra del criterio del Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo, a través de su vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, ha cifrado el ahorro de estas medidas para los españoles en «6.500 millones de euros el año que viene, unos 350 euros por familia», ha señalado en declaraciones en la Cámara baja.

«Hemos conseguido que no se page el impuesto al diésel, que cada conductor pague 5 euros menos por llenar el depósito, o que los que tenían un seguro no tengan que pagar una prima extra», ha explicado Juan Bravo.

Asimismo, el responsable económico del PP y diputado por Sevilla ha subrayado que también «hemos conseguido ahorrar a las comunidades autónomas casi 1.000 millones de costes, y hemos asegurado inversiones para territorios tan importantes como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco en materia energética, que era lo que pretendíamos», ha destacado, apuntando también que su formación ha logrado que no tributen las ayudas recibidas de la propia empresa.

«Desde la oposición hemos aportado más que el propio Gobierno en la tramitación de este proyecto de ley» del impuesto complementario, ha remarcado Bravo. Junto a ello, ha señalado que todavía queda pendiente revertir el gravamen sobre la producción de electricidad, que serían casi 1.500 millones más de ahorro.

Muy satisfecho por haber reunido una mayoría en el Congreso para ahorrar 6.500 millones en impuestos a los españoles. Hay alternativa al infierno fiscal del Gobierno y la seguiremos defendiendo. Sin contrapartidas ni chantajes. Los votos del PP solo sirven a los españoles. pic.twitter.com/eHd1Miljac — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 19, 2024

«Que se publiquen cuanto antes»

En este contexto, Bravo ha enfatizado que hay que «exigir al Gobierno y al Congreso que se proceda a publicar estas medidas cuanto antes, que tengan efectos cuanto antes. Recordemos lo que ha pasado con la ley ELA, no vale de nada aprobarla si luego no se dota presupuestariamente. No vale de nada votar aquí si luego se retrasa la publicación para que no surta efecto», ha incidido.

«Reivindicamos desde este mismo momento que se dé la máxima celeridad para que estas medidas sean publicadas (en el BOE) y surtan sus efectos y que la voluntad de los que estamos representados en el Congreso se vea reflejada en términos reales», ha remachado en declaraciones a la salida del Pleno.

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. (Foto: Diego Puerta)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023.

Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

En concreto, la medida establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Antes de la votación, tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, confirmaron en los pasillos del Congreso que sus formaciones no iban a apoyar esta figura del gravamen porque puede «poner en riesgo inversiones en la industria energética», y en el caso de los nacionalistas vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla, según recogió Ep.