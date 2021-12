El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en su mitin de autobombo haciendo balance del año que «la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar reformas», a lo que Vox ha respondido recordando algo que parece ya olvidado en la lejanía: los más de 100.000 muertos que ha dejado el coronavirus.

Sánchez no mira atrás, eso es cierto. Su balance del año ha sido un nuevo ejercicio de marketing político –y ya no tiene a su lado al spin doctor Iván Redondo– en el que no ha existido nada de autocrítica y todo, desde la perspectiva del Gobierno, ha sido positivo. Hasta tal punto que el jefe del Ejecutivo ha querido darle la vuelta a la tortilla al desastre que ha supuesto el coronavirus para España a todos los niveles.

«La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar las reformas y avances sociales, así como un proceso de modernización», ha dicho Sánchez olvidándose de que España ha contado con la peor gestión económica de la pandemia, según los datos de la OCDE. Para recordarle esto, ya están Vox y el PP, dado que es presumible que sus socios, los que le mantienen en La Moncloa, no pongan el grito en el cielo.

Iván Espinosa de los Monteros ha cargado contra Sánchez por su balance tan alejado de la realidad. «Ahora resulta que la pandemia ha sido buena para España», señala el diputado de la formación de Santiago Abascal con bastante sorna. A continuación, ha desgranado los ‘logros’ del Ejecutivo socialcomunista, de nuevo con un punto de ironía: «Quitando los más de 100.000 muertos, la ruina económica, la fractura social y que el Gobierno ha dejado a España la última de las 23 potencias del mundo, la pandemia ha sido buena».

Abascal y Casado han marcado el camino de la crítica a la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa. El presidente del Partido Popular ha dicho sobre la gestión de Sánchez: «Tenemos el peor Gobierno en el peor momento». Mientras que Abascal ha calificado la gestión de socialistas y podemitas como «la pero y la más ruinosa de toda Europa».