La participación en las elecciones autonómicas que este domingo se celebran en Castilla y León se sitúa en el 51,62% a las 18.00 horas, según los datos ofrecidos por la Junta. Se trata de una movilización dos puntos inferior a la que se registró a la misma hora en los anteriores comicios, celebrados en 2019, y que fue del 53,70%. La participación durante todo el día ha sido menor a la que se registró hace dos años, pues a las 14.30 horas ya se situaba dos puntos por debajo.

La participación se antoja decisiva en estos comicios que, por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma, no coinciden con las municipales ni con las autonómicas del resto de regiones. Esta circunstancia ha levantado dudas sobre la movilización del electorado, que podría estar más desactivado que en anteriores ocasiones. Las proyecciones demoscópicas coinciden en que una baja movilización perjudica al bloque de la derecha y alienta un gobierno de PSOE y Podemos.

Por provincias, la participación se sitúa en Ávila en el 52,63%, un 6,87% menos que en 2019; en Burgos ha sido del 51,06%, por lo que cae un 0,95% con los anteriores comicios; el 48,54% de los censados ya ha votado en León, un 2,41% inferior a 2019; el 52,35% lo ha hecho en Palencia, lo que supone un 2,34% que en mayo de 2019.

En Salamanca la participación es del 51,02%, cuando en las pasadas elecciones habían votado un 2,15%; mientras que en Segovia se sitúa en el 53,31%, un 4,82% menos que en 2019.

Por último, en Soria, la participación es del 51,97%, mientras que en 2019 era del 0,03% superior; en Valladolid ha votado el 55,06%, con una subida del 0,02% con respecto a los últimos comicios y Zamora registra un 48,87%, 6,66% menos que en las pasadas elecciones autonómicas.

El umbral del 64%

Según las previsiones a las que ha tenido acceso OKDIARIO, una participación final inferior al 64% -considerada muy baja- entregará la Junta a los partidos socialcomunistas, como sucede en el Gobierno de España. Con ese porcentaje de movilización, PP y Vox lograrían 39 escaños por los 42 que podrían sumar el resto de partidos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPL, Soria Ya, Por Ávila y España Vaciada). La mayoría absoluta en Castilla y León se sitúa en 41 diputados.

Si la participación sube del 64%, las previsiones otorgan el Gobierno autonómico a la derecha. Entre el 64% y el 65%, PP y Vox lograrán una mayoría raspada (41 diputados). Si la movilización oscila entre el 66% y el 68%, lo que se considera «normal», llegarán a los 42 escaños. Por encima, entre el 69% y el 70%, la cifra se dispara a los 44 diputados y hasta los 47 si se supera el 70%.

En 2019, la participación final en Castilla y León marcó uno de sus peores registros, con el 65,79%. En 2015, fue del 64,86%, el segundo peor dato histórico, tras las elecciones de 1983.

Los sondeos realizados durante la campaña electoral -salvo el publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)- dan la victoria al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, en estas dos semanas los populares han insistido en que el votante no se quede en casa para evitar un gobierno de coalición socialcomunista. Los resultados ajustados de las encuestas sugieren que la batalla estará abierta hasta el final, por lo que la movilización sigue siendo clave. La posibilidad de que la izquierda acceda al poder tras 35 años de gobiernos de centroderecha es real si los electores optan por no acudir a las urnas.

En la jornada de este domingo han sido llamados a votar 2.094.490 castellanoleoneses para elegir los 81 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León. De ellos, 1.934.411 residen en la comunidad y 160.079 fuera de Castilla y León. 51.755 electores podrán ejercer el voto por primera vez. A la incertidumbre contribuye además el hecho de que, según datos facilitados esta semana, el voto por correo se ha desplomado un 40% y que varios sondeos han reflejado también una elevada abstención.

Todos los candidatos han instado este domingo a acudir a las urnas. «Uno de los derechos más esenciales que tenemos en la Constitución es el de la participación democrática, la posibilidad de votar. Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos cuatro años», ha recordado Fernández Mañueco.

Luis Tudanca (PSOE) también ha pedido a los ciudadanos que ejerzan este derecho de una forma «masiva» mientras que Pablo Fernández, de Podemos, ha considerado que «puede ser un día histórico». Desde Ciudadanos, Francisco Igea ha recordado que los comicios se afrontan «con mucha decisión» tras una campaña electoral en la que, en su opinión, «han aumentado los apoyos día tras día». Vox, por su parte, aspira a ser «decisivo» en el próximo gobierno autonómico.