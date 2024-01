El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha despachado contra sus compañeros del PSOE en su encuentro con varios barones del PP. Page ha asegurado este miércoles ante los medios que su propio partido se encuentra ahora mismo «en el extrarradio de la Constitución» con su «terrorismo bueno y malo». A su vez, en su reunión en Fitur con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y Fernando López Miras, de la Región de Murcia, el presidente manchego se ha desahogado acerca de su situación en el PSOE.

No es la primera vez que Page muestra su rechazo a decisiones de su partido. Ya en octubre criticó la amnistía y avisó a Pedro Sánchez de que ésta no casaba «con los valores del PSOE». Este miércoles, una vez más, ha mostrado su desaprobación ante el pacto con los separatistas de incluir delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía.

Además, mientras alcanzaba con los barones del PP un acuerdo para exigir al Gobierno central el mismo trato en cuanto a la financiación que reciben sus autonomías y que se iguale con lo que perciben otras comunidades, con un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros, Page se ha sincerado acerca de su situación en su partido. Así se aprecia en un audio recogido por Antena3 durante este encuentro, que Mazón ha denominado como la «conjura de Fitur».

La conversación de Page

Emiliano García-Page: Este es el esquema argumental.

Carlos Mazón: Vamos a llegar equiparaditos.

E. G. P.: Hay una cifra objetiva, reconocida hasta por el Ministerio, de desajuste con el modelo.

C. M.: Yo lo voy a llevar a las Cortes Valencianas. Comemos un día los cuatro.

Juanma Moreno: Para ti es más complicado.

E. G. P.: Vamos diciendo lo mismo, pero por separado.

C. M.: La foto de hoy…

E. G. P.: A mí están a punto prácticamente de… extraditarme.

C. M.: Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía.

E. G. P.: Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo serán hijos de…

J. M.: Si se mete contigo haremos desde fuera rollo…

Fernando López Miras: Tú los tienes nerviosos todo el día.

C. M.: A ti eso te gusta.

E. G. P.: Yo sufro… No te lo imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, echar a todo dios que se le opone.

Reunión informal de presidentes de CCAA del PP con Page:

Page: “A mí [los de mi partido] están a punto prácticamente…de extraditarme”

Mazón: “No pasa nada, luego te dan la amnistía”

En @A3Noticias pic.twitter.com/MRoVbbtRDb — Ignacio Gomá Lanzón (@Ignaciogoma) January 24, 2024

Puente y Cerdán contra Page

Pero, ante de hacerse pública dicha conversación, desde el PSOE ya habían arremetido contra Page por sus declaraciones ante la prensa. Han sido concretamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quienes han atacado al presidente de Castilla-La Mancha.

«Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo, nosotros estamos en el centro de la Constitución», ha afirmado Puente. «Todo terrorismo es malo, Emiliano García-Page. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo», ha señalado Cerdán a través de una publicación en su perfil oficial en redes sociales.