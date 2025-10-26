Paco Núñez (PP): «Page está acabado políticamente y sabe que se acerca su fin de ciclo»

«Page está acabado políticamente». Es el pronóstico de Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha, sobre el futuro del presidente socialista de la región. En una entrevista a OKDIARIO, Núñez dice que «Page está extremadamente nervioso porque sabe que dentro de año y medio dejará de ser presidente de Castilla-La Mancha y el PP gobernará». Paco Núñez se quedó a, apenas, 800 votos de conseguir la mayoría absoluta en 2023 y de acabar con el virreinato de Page en la región.

Para Paco Núñez, «Sánchez es la mejor cortina de humo de Page». Afirma que «Sánchez le viene bien a Page, le conviene políticamente». El presidente de los populares castellanomanchegos no tiene duda alguna de que el supuesto antisanchismo de Page es un paripé y un pacto de conveniencia entre ambos: «Hay un pacto de conveniencia entre Page y Sánchez desde el congreso federal del PSOE de Sevilla en el que ya se hablaba de las mordidas de Santos Cerdán. Hubo un acuerdo por el cual Page no promovía ninguna candidatura alternativa a Sánchez y, a cambio, Sánchez le dejaba criticarle. Page le dice a Pedro Sánchez: yo te puedo criticar, pero mis votos van a estar siempre contigo. Y Sánchez le contesta: tú critícame lo que quieras, pero todo lo que yo lleve al Congreso, tus diputados lo tienen que votar».

Este pacto entre Page y Sánchez explicaría que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha no hayan hecho nada por evitar las «tropelías» del presidente del Gobierno para sostenerse en el poder: «Si Page hubiera querido no hubiera habido ni amnistía, ni pactos con Bildu ni cupo catalán. El número dos de Page es diputado en el Congreso. Page tiene los votos suficientes para acabar con Sánchez cuando quiera».

La sombra de Bono

Paco Núñez cree que la larga sombra de José Bono planea sobre Page y el PSOE de Castilla-La Mancha todavía. Recuerda que es constante ver a Bono en los actos de Page o por los pueblos y que en el reciente debate sobre el estado de la región, Bono estuvo en la tribuna de invitados: «Bono no deja de estar presente».

Preguntamos a Paco Núñez si José Bono tiene motivos para preocuparse con las investigaciones de corrupción en el PSOE de la UCO y si le llama la atención el inmenso patrimonio de José Bono. No lo duda. La respuesta es sí: «Me llama la atención el inmenso patrimonio de José Bono como a todo el mundo y que ha dado pocas explicaciones sobre el».

Page insulta al PP

Paco Núñez reitera que ve a Page extremadamente nervioso y que la muestra fue el reciente debate sobre el estado de la región: «Page se dedicó a insultarnos a mí, al PP y a Vox».

Para el líder regional de los populares el debate fue «decepcionante» por parte del presidente socialista, que ha decidido ponerse una venda en los ojos: «Page niega que Castilla-La Mancha sea la región más pobre de España. Su fin de ciclo es inminente. Es un Page agotado».

Dice Paco Núñez que «Page no tiene propuestas en materia de agricultura ni de ganadería para nuestro campo. El debate sirvió para que viéramos que Page no tiene ningún tipo de propuesta para retener el talento y atraer a los jóvenes en Castilla-La Mancha. El debate sirvió para que, efectivamente, los ciudadanos de Castilla-La Mancha constaten que el fin de ciclo de Page es inminente».

La alternativa

Para Paco Núñez el debate sirvió para demostrar que hay una alternativa al socialismo sempiterno que ha llevado a Castilla-La Mancha a ser la región más pobre de España: «En el debate, nosotros hablamos de un acuerdo para que la PAC esté garantizada y los agricultores no pierdan un euro. Hablamos de un acuerdo para recuperar la carrera profesional sanitaria para todos los sanitarios de Castilla-La Mancha. Hablamos de un Pacto Regional por la Educación para que la educación deje de ser un elemento de discusión y sea un elemento de consenso. Hablamos de un pacto en materia de agua para que el agua llegue a agricultores y ganaderos y no sea un elemento de enfrentamiento. Hablamos de un pacto para mejorar las infraestructuras y sometimos a votación nuevas autovías, unas zonas logísticas de crecimiento empresarial, unas nuevas zonas de reconversión industrial. Hablamos de bajar impuestos, algo que ya han hecho todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que yo, de nuevo volví a proponer y que el PSOE volvió a rechazar».

Núñez se ve con fuerzas para tomar el relevo al PSOE en 2027: «Yo creo que sirvió para demostrar que hay una alternativa al gobierno de Page, que hay un modelo sólido, preparado, trabajado, consensuado con el conjunto de la sociedad civil y listo para asumir las riendas del gobierno y que en poco más de año y medio lo va a hacer».

El agua

Preguntamos a Paco Núñez por el despilfarro del agua del Tajo que llega en masa a Portugal: «Es surrealista que los portugueses rieguen con el agua del Tajo por culpa del pacto Sánchez-Page sobre el plan de cuenca». Paco Núñez lo tiene claro: «Quiero que el agua sirva para que rieguen mis agricultores y ganaderos».

Y haciendo suya la promesa de Alberto Núñez Feijóo si llega a Moncloa reitera que «quiero un Pacto Nacional del Agua para que el agua deje de ser un elemento de enfrentamiento y cree riqueza». Para Núñez, ese pacto «hay que hacerlo con una perspectiva de Estado, de defender nuestro campo, de defender nuestra tierra, defender a nuestra gente. Y, desde luego, yo cuando sea presidente Castilla-La Mancha, lo voy a hacer»