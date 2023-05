Ortega-Smith: «Si está en mi mano, las restricciones al tráfico en Madrid se eliminan»

Javier Ortega Smith (Madrid, 1968) es el candidato de Vox a alcaldía de Madrid. De padre español y madre argentina, Ortega ha sido concejal durante la última legislatura. Una de sus mayores batallas políticas han sido las restricciones a la circulación de vehículos en la capital. Como gesto de ello, acudió a uno de los debates electorales de esta campaña en una furgoneta diesel que no podrá circular a partir de 2025.

PREGUNTA.- La furgoneta del debate, ¿podrá circular por Madrid si usted es alcalde?

RESPUESTA.- Esa furgoneta era nuestro pequeño homenaje al más de un millón de vehículos, entre furgonetas, coches, camiones, autobuses y motos que el Madrid Central de Almeida, que quieren llamar eufemísticamente Estrategia 360, ha impuesto una prohibición global a la circulación. Hay muchos, muchos madrileños que todavía no se lo creen o lo desconocen: el 1 de enero de 2025, ni aunque tengas empadronado en el mismísimo centro de Madrid tu vehículo, vas a poder circular.

P.- ¿Hay alternativa?

R.- Nos lo han dicho especialistas que llevan toda su vida trabajando con la calidad del aire. Madrid no tiene una buena calidad del aire sólo entre 8 y 14 días al año. ¿Hay episodios de contaminación? Pues actuemos esos 8-14 días y además son previsibles con hasta siete días de anticipación. Nunca han sido más de cuatro días seguidos y además suelen coincidir en momentos de invierno. Vamos a actuar, vamos a restringir el tráfico en estas zonas, vamos a poner el transporte gratuito ese día, vamos incluso en situación límite, prohibimos la circulación de vehículos. Algo urgencia se puede hacer sin necesidad de arruinarle la vida y la libertad a millones de madrileños.

P.- Si hay pacto con Almeida, ¿esto es una línea roja?

R.- Si de nosotros depende, Madrid Central se elimina. Yo prefiero llamarlo el Madrid Central de Carmeida, porque Carmena creó el embrión en la zona centro y Almeida lo multiplicó y lo expandió a todo Madrid. Muchas veces y me miran los madrileños pensando que es la Puerta del Sol en la Plaza Mayor. Que no, hombre, que no, que llega a todo el municipio de Madrid. Primero es al centro, luego del centro a la M-30, luego se incorporaba la M-30 y luego la M-30 hasta el último confín. Segovia no entra ahí. Si tuviéramos mayoría absoluta, yo puedo garantizar que se revoca, que se deroga la Ordenanza de Movilidad y se aprueba una nueva ordenanza basada en criterios técnicos, no en criterios recaudatorios, que es lo único que está funcionando Madrid Central.

P.- Las multas.

R.- Nos hemos convertido en la primera ciudad de toda España en recaudación de multas. La siguiente es Barcelona y hay una diferencia entre 330 millones. 377 millones frente a 63 millones. Pero para que alguien me entienda mejor, si eso es mucho o poco: la Dirección General de Tráfico actúa sobre la regulación de 35 millones de vehículos en toda España. Toda España está bajo el paraguas de la DGT. Bueno, pues lo que recauda el señor Almeida en Madrid, el 77, el 70%, 70% de todo lo que recauda la DGT en toda España. Esto es una fabulosa máquina de recaudación de dinero bajo una excusa muy miserable que es la salud y el medio ambiente de los madrileños.

P.- Okupas, ¿fuera en 24 horas?

R.-Nosotros creemos que se puede hacer muchísimo más que lo que se está haciendo ahora. Lo primero, dar un mensaje institucional de tolerancia cero a la okupación. Dejarles muy claro a los okupas que cuando se atrevan a dar una patada a una puerta y entrar en una vivienda o en un local, tienen enfrente a los concejales de VOX y a todo el Ayuntamiento en pleno, al equipo de gobierno en pleno y a todos los funcionarios del Ayuntamiento. Ponemos la maquinaria del Ayuntamiento contra ellos, contra ellos quiere decir con toda nuestra policía municipal, sacando toda la policía municipal a la calle y actuando allá en los entornos donde se está produciendo ocupaciones.

P.- ¿Cómo se les puede ayudar?

R.- A un vecino que encima que le han ocupado la vivienda tiene que estar pagando el impuesto de bienes inmuebles, tiene que estar pagando la tasa de basuras, incluso tiene que estar pagando el agua, la luz, además de la hipoteca, que muchas veces esa vivienda ocupada todavía le deben dinero al banco. Y mientras tanto, un delincuente, un sinvergüenza o unos delincuentes sinvergüenzas disfrutando de la vivienda. Nosotros decimos que ayuntamiento puedo hacer mucho. Por lo pronto decirle al propietario «usted no va a pagar este IBI», este IBI lo vamos a absorber las arcas municipales en solidaridad, vamos a poner los servicios jurídicos a su ayuda para que pueda usted actuar con los abogados del Ayuntamiento.

P.- ¿Corre Madrid peligro de contagiarse de la inseguridad de Barcelona?

R.- No queremos terminar siendo la Barcelona de Colau. Barcelona es una gran ciudad y los barceloneses son unas grandes personas, pero tienen la desgracia de estar dirigida por una delincuente que se alía con los delincuentes y que pone el Ayuntamiento al servicio de quienes cometen delitos. Nosotros lo que decimos es que los problemas hay que afrontarlos de frente. Vox no rehúye el debate. Yo sé que hay algunos que les pone muy nerviosos cuando hablamos de determinados temas. Nos van a llamar xenófobos, racistas, inhumanos. No hay nada más xenófobo, más racista y más inhumano que permitir que se estén explotando a estas personas en las calles, en la droga, en la venta ambulante o en la ocupación ilegal.

P.- ¿Se está a tiempo?

R.- Yo no digo que todas las viviendas de Madrid estén ocupadas, ni que haya droga y machetazos en todos los barrios. Digo que está empezando el fenómeno y es ahora el momento en que tenemos fuerza para atajarlo, porque el día que las calles estén llenas de bandas de maras nos va a hacer falta un Bukele aquí en España, dispuesto a detener a miles de delincuentes todos los días. Yo no quiero que esto llegue a ser el Salvador, ni quiero que llegue a ser la Barcelona de Colón. Por tanto, actuemos ahora con toda la firmeza para cortar de raíz esta delincuencia que le está arruinando y le está preocupando y está causando inseguridad y está causando muertes, no nos olvidemos, muertes, machetazos, agresiones. Un día sí y otro también.

P.- ¿A quién quitaría y a quien daría la Llave de Oro de Madrid?

R.- Se la quitaría al presidente de Colombia. A Petro. La verdad es que no he visto mayor acto de irresponsabilidad que darle esa llave a un tipejo que Representa al M19 y a los terroristas. Un tipejo que entró en el Palacio de Justicia de Colombia y que causó más de 100 muertos. ¿Sabe a quién se la entregaría yo? A Bukele. Si viniera a Madrid le daría las llaves de oro de la ciudad en representación al gran bien que está haciendo en El Salvador, que está consiguiendo que ese país comience a ser una de las primeras economías de Centroamérica y que ha terminado con la muerte, el asesinato, la violación y la destrucción del país.

P.- Impuestos, ¿hay margen para bajarlos?

R.- Sí, hay un margen aproximadamente de unos 500 millones por año de reducción fiscal. La primera cosa que hacer es conseguir un gasto más racional dentro del Ayuntamiento. No se puede despilfarrar el dinero público porque detrás de cada euro que recaudamos hay madrileños que se levantan a las 04:00 para ir a Mercamadrid y poder poner su puesto de fruta en un mercado. Hay madrileños que no llegan a fin de mes, que tienen la nevera vacía o que han tenido que cambiar sus hábitos de vida saludable por unos hábitos más económicos porque no llegan.