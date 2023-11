El organizador del rezo del Rosario José Andrés ha sido multado esta tarde en Ferraz por la Policía de Marlaska, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, según ha confirmado él mismo a OKDIARIO, después de rezar el Rosario en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. La iglesia se encuentra en la intersección de la calle Ferraz y Marqués de Urquijo, donde cada tarde tienen lugar las manifestaciones en contra de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. En declaraciones a OKDIARIO, José Andrés ha señalado después de ser multado: «Es lo que hace el Gobierno de Sánchez».

Como se puede ver en este vídeo, la Policía de Marlaska se acerca a José Andrés después de que termine el rezo del Rosario en Ferraz. Mientras, el resto de los manifestantes gritan ante lo que parece en un principio que va a ser una detención policial en un ambiente de tensión después de que el día anterior se detuviera a una manifestante tras rezar el Rosario.

Posteriormente, se puede comprobar que no ha sido detenido, sino, como se ha indicado con anterioridad, multado después de que el policía de Marlaska proceda a notificarle la citada sanción. En un primer momento, se procede a la identificación de José Andrés entre los gritos de las manifestantes que claman a pleno pulmón: «¡Fuera!», «¡Fuera!», «¡Fuera!». Las personas que han ido a mostrar su rechazo a Pedro Sánchez han abandonado la cabecera de la manifestación para presenciar la conversación entre el policía de Marlaska y el organizador del grupo de la citada oración.

Poco después, los manifestantes han enseñado los rosarios que llevaban en la mano a los policías de Marlaska, que se han colocado los cascos, a los cuales han gritado: «¡No tenéis vergüenza!».

En declaraciones a OKDIARIO José Andrés ha reconocido que «me van a multar por la Ley de Seguridad Ciudadana». El organizador del rezo del Rosario ha indicado que «he preguntado que con cuánto me van a multar, y me ha dicho que no lo sabe, que tiene que decidir el delegado del Gobierno. Rezar en la vía pública ya vemos que está prohibido. El Gobierno de Pedro Sánchez te multa. Es una cuestión de libertad. Esperemos que se pueda rezar libremente sin tener una persona enviada por el delegado del Gobierno para identificarte y sancionarte». Poco después, los manifestantes presentes se han ofrecido a José Andrés a ayudarle de forma económica en caso de que necesitase ayuda para pagar la multa.

José Andrés ha reconocido que «intentarán buscar cualquier circunstancia para decir que se han creado desórdenes para multarme por algo más grave de lo que tenía que haber sido».

Según Delegación del Gobierno, han acudido 500 personas en la que ha sido la vigesimosexta manifestación seguida frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz para protestar contra la Ley de Amnistía y de los pactos de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo para seguir en La Moncloa, en la que al menos una persona ha sido detenida por resistencia y atentado a la autoridad.