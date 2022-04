Andrés Ollero (Sevilla, 77 años) es ex magistrado del Tribunal Constitucional, jurista y catedrático de Filosofía en Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Durante 17 años fue diputado en el Partido Popular, llegando a ocupar el puesto de portavoz de Educación y Justicia. Formó parte del Tribunal de Garantías entre 2012 hasta noviembre de 2021 y fue el ponente de la polémica sentencia de la Ley del Aborto que ahora ha pasado a mano del magistrado Enrique Arnaldo.

PREGUNTA.- Usted ha sido uno de los ponentes de la sentencia sobre la Ley del Aborto ¿Considera justificable que hayan pasado 11 años y que ni siquiera se ha haya debatido y elevado al Pleno?

RESPUESTA.- Yo no he sido el primer ponente de esa sentencia, sino que es anterior a mi estancia en el tribunal. Se podía haber sacado dos años antes de mi llegada y tampoco salió. Esto se debe a la experiencia lejana sobre el aborto en el año 1985, en la que se dio la curiosa circunstancia de que hubiera empate y tuvo que ser el llamado voto de calidad del entonces presidente Manuel García-Pelayo, quien desempatara la votación tras inclinarse al lado de los conservadores. Yo creo que no era positivo que el Tribunal Constitucional repitiera una situación parecida en un tema tan sensible como para la opinión pública. Yo he estado intentando buscar el modo de llegar a un acuerdo, con el apoyo del entonces presidente (Juan José González Rivas), pero no ha sido posible. Entre otras cosas porque, como ya pasó en 1985, no es que hubiese dos posturas, sino que más bien había tres.

Había quienes pensaban que el sistema de plazos es inconstitucional porque, teniendo en cuanta la doctrina que se había establecido, no cabía optar entre la defensa del bien jurídico del no nacido y la situación de la madre, dado que era necesario ponderar y ver en cada caso. Y el sistema de los plazos no pondera nada, dado que establece que sin justificación alguna la madre pueda abortar. Hay quien sí quería romper con la doctrina y otro grupo que no llegaba a tomar una postura. Si esa situación no ha cambiado me temo que tampoco será fácil que salga adelante

P.- ¿No cree que a la sociedad le es indiferente si hay mayoría o minoría, sino que quiere que se resuelva el asunto cuanto antes después de 11 años?

R.- Yo creo que todos los magistrados son sensibles respecto a lo que la sociedad espera. Y para mí lo más sintomático es que nadie me urgió a que se elevara al Pleno, ni de los llamados progresista ni de los conservadores. Ha habido un intento de ponerse de acuerdo, pero no lo hemos conseguido.

P.- El artículo 15 de la Constitución española señala que todos tenemos derecho a la vida. Partiendo de esta premisa, ¿cree que es inconstitucional la Ley del Aborto?

R.- El Tribunal Constitucional se pronunció en tres sentencias sobre los terroristas del Grapo que se declararon en huelga de hambre y reclamaban que tenían derecho a la muerte. El tribunal de garantías falló que no existe derecho a la muerte, sino que existe el derecho a la vida. Y, por tanto, no podían obligar a que el ordenamiento jurídico –dado que estaban en una situación de dependencia al ser reclusos– los mate.

P.- En España, con la ley actual, se puede abortar hasta la semana 22 de gestación. En Colombia se ha despenalizado el aborto a las 24 semanas, un hecho que la ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó de “avance para la sociedad”.

R.- Mi postura sobre el asunto del aborto es equivalente al asunto de la esclavitud, es decir, es abolicionista. Creo que, con el tiempo, porque tengo una visión positiva de la historia, se llegará a comprender que sacrificar a seres humanos –y que se les ponga a un nivel de protección jurídica en muchos casos inferior al de determinados animales– no es un progreso ni es para saltar de júbilo. Menos mal que el tiempo lo arreglará todo, como ha ocurrido con la esclavitud que ha existido hasta tiempos no tan lejanos y ahora nos parece absolutamente demencial. A mí el aborto me ha parecido siempre un disparate.

Delito

P.- PSOE y Podemos han propuesto castigar a las personas que informan frente a las clínicas abortivas.

R.- Es curioso lo distinto que es el planteamiento en España con respecto a otros países. Por ejemplo, en Alemania hay una entrevista previa al aborto con el objetivo de hacer reflexionar a la mujer que está en esa difícil situación y le informan de las posibles ayudas que recibiría si saliera adelante el embarazo. Sin embargo, en España actúan de manera clandestina como si estuviesen defendiendo a la mujer de que alguien les pudiese hacer reflexionar. Ahora se proponen convertir en delito que alguien intente hacer reflexionar a una madre que va a abortar. Esto es un poco chocante comparado con el planteamiento alemán.

P: ¿Dónde deja eso a la mujer?

R: Me parece chocante este supuesto paternalismo, aunque mencionar esto hablando del aborto es un poco curioso, en la cual se trata de proteger a «la pobre» mujer que por lo visto es absolutamente incapaz de razonar, no vaya a ser que la convenzan. Es una situación absurda de unas personas que convierten el aborto como algo triunfal. El aborto es una tragedia, no es un asunto en el que alguien triunfe. Es un problema de mera sensibilidad humana y es una pena que ocurra.