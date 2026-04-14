Okupan la casa de una mujer con problemas de salud mental y cerca de perder su negocio por las deudas

Carme es una mujer de Barcelona que lleva ocho meses sufriendo en sus propias carnes el drama de la okupación ilegal. En 2023 decidió alquilar su vivienda situada en la ciudad condal para iniciar una nueva vida en un pueblo cercano a Barcelona llamado Calella. Allí, quería emprender un negocio relacionado con la nutrición y olvidar la tragedia que había sufrido años atrás en ese piso y que le llevó a un intento de suicidio del que tardó tiempo en recuperarse por las lesiones sufridas.

Carme sólo quería empezar una nueva vida y lo estaba consiguiendo. Hasta que en agosto de 2025, los inquilinos le anunciaron que no podían seguir pagando el alquiler, pero que tampoco se iban a ir. Se trata de una pareja de colombianos con un menor a su cargo.

Ante los impagos, Carme empieza a generar deudas en el alquiler de la vivienda donde se marcha a vivir y tiene que pedir dinero a su familia y amigos. Ahora mismo ella les debe cerca de 6.000 euros, tal y como ha relatado a este periódico.

Intento de suicidio

Además, ha reconocido que va a tener que darse de baja de autónomos porque no puede seguir costeando la cuota, a pesar de pagar la cantidad mínima por una discapacidad derivada de las lesiones que sufrió tras el intento de suicidio. Un intento motivado por la pérdida de su pareja en 2017 tras sufrir un cáncer, pérdida también de su trabajo y todo su núcleo social. Todo esto la llevó a sumirse en una profunda depresión.

Ahora mismo ella percibe el subsidio de incapacidad laboral de la mutua por régimen de autónomos y tiene miedo de que su negocio quede paralizado, ya que toda esta situación ha hecho que su salud mental empeore de nuevo.

Aunque asegura que no ha vuelto a pensar en acabar con su vida, sí reconoce que ha tenido que volver al médico por fuertes crisis de ansiedad provocadas por la incertidumbre generada por los impagos y su futuro incierto en el ámbito laboral.

«He vuelto a necesitar ansiolíticos y antidepresivos por culpa de estas personas que okupan mi casa y el Gobierno ni me ayuda ni hace nada. Algunas personas me han acusado de ser una especuladora por alquilar mi única vivienda cuando lo que buscaba era tener otro refugio lejos de esa casa que tan malos recuerdos me generaba y emprender un nuevo proyecto profesional.»

Ante esta situación y la desprotección que sufre el pequeño propietario por parte del Gobierno de la nación, la mujer ha aconsejado a todos los que piensen en alquilar su vivienda que no lo hagan. «No se me ocurrió pensar que estaba haciendo de capitalista sin escrúpulos», dice de manera irónica.

Mensaje a Pedro Sánchez

Y lanza un mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Al final van a conseguir lo que no quieren, que todo el mundo venda sus pisos a un gran tenedor y ya correrá él con los riesgos en lugar de alquilarlo».

Para solventar esta situación, se ha dado fecha de juicio en el mes de mayo, pero Carme no es optimista. «Ya me ha advertido el abogado de que ahora dilatarán el proceso, no cogerán citación, pedirán abogado de oficio, pedirán demora y declararán vulnerabilidad porque hay un menor».

«Pasado todo el procedimiento judicial, que puede dilatarse hasta 3 años y aun resuelto a mi favor, con irse y declararse insolventes, yo no voy a recibir nada de todo lo perdido», añade. Ahora mismo, los okupas deben a Carme 8.000 euros por el impago del alquiler, pero esa cifra aumentará considerablemente hasta que no haya una sentencia en firme.