Hace 18 meses que miles de palmeros perdieron su casa. Entonces, con Pedro Sánchez y sus ministros pisando a diario el plató internacional del volcán Cumbre Vieja (La Palma) para hacer múltiples anuncios, se les prometió una casa nueva que todavía no se ha empezado a construir. Como las que ahora promete el presidente en campaña para los jóvenes. Mientras esperan viven en hoteles, autocaravanas aparcadas en la calle o contenedores adaptados como vivienda en los que ha estado OKDIARIO hablando con los afectados. Resignados a que la solución temporal que iba a ser se puede acabar convirtiendo en definitiva para muchos de ellos por muchos años.

Goretti Álvarez, una vecina del barrio de Todoque que perdió su propiedad junto a otros familiares como su madre, lamenta a los micrófonos de este periódico cómo Sánchez está prometiendo casas a los jóvenes durante la campaña electoral cuando a ellos no les han llegado todavía la ayuda prometida tras la erupción del volcán. Otra vecina, que nos deja entrar en el contenedor en el que reside de prestado pero que prefiere no dar la cara, se pregunta «dónde están esas viviendas nuevas? Estarán en Madrid, en Barcelona, pero aquí no ves construyendo nada».

Además denuncia que «con 60.000 euros que nos han dado, ¿qué haces?… Si compras un terreno ya no puedes construir». En algunos casos esos 60.000 euros del Estado, según explica Álvarez, ni tan siquiera han llegado. Mucho menos los 30.000 euros del gobierno socialista de Canarias que aún no se han empezado a repartir.

Los contenedores están situados en una explanada en Los Llanos de Aridane. En las calles adyacentes siguen instaladas caravanas y autocaravanas en las que también viven afectados. Con 38 metros cuadrados la mayoría de ellos, explican, «no se vive mal, mejor de lo que nos esperábamos, pero porque los usuarios hacen maravillas con lo poco que tienen y con las plantitas ya hay sensación de hogar y se está recuperando el espíritu de Todoque». Muchos de los ahí alojados, de edad avanzada, vivían en la zona en la que la lava sepultó el colegio y la iglesia.

En algunos casos, sin embargo, la estructura metálica se está oxidando ya pocos meses después de su instalación, tal como se puede comprobar en las imágenes grabadas por OKDIARIO. En otros hay filtraciones de agua. Advierten también que «contenedores tampoco hay para todos los afectados». Goretti Álvarez asegura que el de la vivienda «entiendo que es un problema nacional, pero yo tengo que gestionar mis problemas y mis recursos en orden de prioridades y necesidades y el Estado tiene que hacer lo mismo».