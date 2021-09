«Necesitamos ayuda urgente, lo hemos perdido todo» es el grito de desesperación de varios vecinos de La Palma que desconfían de las promesas de Pedro Sánchez sobre las ayudas que dice va a entregar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Estos vecinos advierten a OKDIARIO que «lo que queremos de verdad no son promesas a largo plazo, no que nos prometan y nos dejen en el abandono». Recuerdan que «ya se ha visto otras veces, prometen y no llega nada o únicamente una pequeña ayuda» para justificar.

«Esto es urgente» señalan estos vecinos, porque «lo hemos perdido todo, nos hemos quedado sin nada». Los testigos con los que ha hablado OKDIARIO apuntan que «ahora es lo típico: foto, televisión y promesas» pero lo importante es «que nos ayuden, que no quede en palabras, que quede en hechos».

Estos palmeros, ante palabras como las de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguran que «lo que para muchos es una diversión para nosotros es una desgracia». «Lo hemos perdido todo, nos hemos quedado sin nada» relatan a los micrófonos de este periódico.

Una de las vecinas explica que «yo he cumplido con mis obligaciones, con mis impuestos, por eso quiero recibir lo que tenga derecho». Se conforma «con una casa temporal, o lo que sea, pero para volver empezar tienes que tener algo, par luego organizar tu vida».

«Todos tenemos que buscarnos la vida de alguna manera», apostilla esta palmera. Ella fue de las primeras que vio perder su casa. El domingo «el volcán reventó frente a mi casa», recuerda, «pero ahora somos tantos afectados y esto es tan pequeño, que no sé si habrá solución para todos».

Y es que son muchos los que ya se plantean abandonar el lugar dónde han nacido. Así lo relata esta vecina del barrio de El Paraíso. «Te llegas a plantear marcharte de la isla, te planteas de qué vas a vivir, de qué vas a trabajar». Con la pandemia, la afectación de los incendios sobre el turismo y los campos de plátanos destruidos, se ven sin esperanza.

Los ciudadanos que más han padecido las consecuencias de la erupción del volcán Cumbre Vieja advierten al Gobierno que «hay que empezar de cero, sin planes de futuro, porque no sabemos lo que nos espera». En este sentido quieren que el Ejecutivo deje de prometer ayudas para que las materialicen sin el papeleo habitual de estos casos que añadiría más dificultades a sus vidas.

Y es que ahora, apuntan, «no podemos contar con nada». Se preguntan «¿con qué ilusión sigues adelante?» ya que «se te ha llevado toda tu vida». Por eso lanzan este SOS a los dirigentes políticos que estos días se han paseado por su tierra, ya sepultada bajo la lava, para hacerse fotografías. Agradecen el apoyo pero les exigen soluciones. Y que cuando La Palma ya no centre la atención mediática, no les dejen solos.