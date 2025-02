Núñez logra un consenso entre partidos para aplicar cuidados paliativos pediátricos: «Es política útil»

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha logrado un consenso general en el parlamento autonómico para incorporar una unidad de cuidados paliativos pediátricos para mejorar la vida de cerca de 300 niños castellanomanchegos que sufren enfermedades graves. «Hoy es el día de dejar la política de la ideología, de la confrontación en la puerta y hablar de gestión y de la política útil para mejorar la vida de nuestros paisanos. Hoy es el día de la empatía porque estas familias necesitan esas unidades de cuidados paliativos para poder aliviar y mitigar su dolor, necesitan soluciones integrales para conllevar esta situación tan grave que les ha deparado la vida», ha señalado Núñez durante la sesión plenaria de este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Allí el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha insistido que no es un problema económico porque supone el 0.02% del presupuesto total del SESCAM poner en marcha los cuidados paliativos pediátricos. A su vez, Núñez ha puesto en duda la importancia que toma a esta cuestión el presidente de la región, Emiliano García-Page, ya que no ha acudido al debate y ha pedido al consejero que «si toma la palabra», sea para decir cuándo, quiénes y con qué presupuesto va a poner en marcha las unidades de cuidados paliativos pediátricos.

Núñez ha recordado que mientras comunidades autónomas como la Región de Murcia tienen siete unidades de cuidados paliativos pediátricos, en Castilla-La Mancha hay cero. «Y aquí solo se dedican a decir que están formando a los profesionales año tras año, pero Page ha tenido ya 10 años para ponerlas en marcha y cumplir su palabra y no lo ha hecho», ha recordado el líder regional del PP quien ha añadido que «la palabra de Page no vale nada».

«Es fácil, digan sí o no a la inmediata implantación de las unidades de cuidados paliativos pediátricos en Castilla-La Mancha. Si votan no a la iniciativa del Partido Popular sería falta de humanidad. No contemplo que eso suceda por ello pido apoyo a todos los diputados de este Parlamento para que los niños y jóvenes castellanomanchegos tengan ya de manera inmediata este servicio tan necesario», ha concluido.