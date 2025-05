El arrepentimiento es palpable en las palabras de Nora Junco cuando reflexiona sobre su decisión de entrar en política de la mano de Alvise Pérez. La eurodiputada, que aparcó su carrera empresarial para sumarse al proyecto de Se acabó la fiesta, confiesa ahora que desconocía la verdadera naturaleza del líder de la agrupación.

«Nosotros no conocemos la vida de Alvise. Por desgracia, él no cuenta nada», revela Nora Junco con evidente frustración. La empresaria madrileña admite que tanto ella como Diego Solier han ido descubriendo los escándalos de Pérez a través de la prensa: «Nos hemos ido enterando de todas estas cuestiones gracias a la prensa, pero no porque nos lo contara».

El caso más flagrante fue el escándalo de CryptoSpain. Cuando Junco le preguntó directamente si había algo más por salir, Pérez lo negó rotundamente: «Nos dijo ‘No, no sale nada más’. Al día siguiente salieron unos audios prometiendo una serie de favores al cabecilla de CryptoSpain». La eurodiputada confiesa que ni ella ni Solier están «acostumbrados a este tipo de actividades, ni de forma de hacer, ni de pensar, ni de actuar», dice Nora Junco.

El arrepentimiento

Cuando se le pregunta a Nora Junco si volvería atrás en el tiempo, Junco es tajante: «Igual no hubiera ayudado a Alvise». La confesión llega cargada de un peso emocional evidente, el de alguien que siente que ha sido engañada y que, sin saberlo, contribuyó a engañar a otros.

«Ahora me siento responsable», admite, pero esa responsabilidad no es hacia Pérez, sino hacia los votantes. La eurodiputada diferencia claramente entre los «200.000 seguidores» incondicionales de Alvise y los otros 600.000 votantes que creyeron en un proyecto de regeneración política que ahora se tambalea.

La ruptura va más allá de las diferencias políticas o estratégicas. Es una cuestión de principios fundamentales, asegura Nora Junco: «No son mis valores, no son mis principios», sentencia Junco sobre su ex compañero de candidatura. La eurodiputada que entró en política para luchar contra la corrupción se encuentra ahora distanciándose de alguien acusado de cobrar 100.000 euros en negro.

«Yo no quiero estar ligada a un señor que se lleva maletines de Cryptospain», afirma con rotundidad Nora Junco. Quizás la declaración más reveladora llega cuando se le pregunta si cree que pueden salir más escándalos: «Con esta persona uno nunca está seguro. No pondría mi mano en el fuego». Es la confesión de alguien que ha aprendido por las malas que Alvise Pérez es una caja de sorpresas, y no precisamente agradables.

A pesar del desencanto y las amenazas sufridas, Junco mantiene su determinación: «No quiero ser una estafa para nadie». Por eso continúa trabajando desde el Parlamento Europeo, ahora integrada en el grupo ECR, cumpliendo con el compromiso adquirido con los votantes, aunque sea sin la persona que la llevó hasta allí.