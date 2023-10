Embajadora de Israel: «Sánchez llamó ‘fallecimiento’ a la muerte de Maya Villalobo pero fue un asesinato premeditado»

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordin, ha rechazado, en una entrevista concedida a OKDIARIO, la acusación del Ministerio español de Asuntos Exteriores de «difundir falsedades» sobre las declaraciones de Yolanda Díaz o Ione Belarra acusando a Israel de «genocidio» y «crímenes de guerra»: «No son falsedades porque todo el mundo ha oído a las dos ministras del Gobierno español». En la entrevista, realizada ayer al poco de que Radian-Gordin recibiera una llamada del ministro José Manuel Albares tras la nota en la que la embajada protestaba, la embajadora se muestra conciliadora y confiando en que la postura oficial del Gobierno español sea la expresada por el presidente Sánchez y el propio Albares condenando como «terrorismo» los atentados del 7 de octubre.

«Es el momento de mirar hacia adelante», señala Rodica Radian-Gordon, que pide que no se politice en España la guerra entre Israel y Hamás. La embajadora de Israel apuesta por mirar hacia adelante, pero advierte, al ser preguntada si las relaciones bilaterales pueden verse afectadas si siguen declaraciones como las de Díaz, Belarra o Alberto Garzón: «El Gobierno español ha de contribuir a mantener la actual relación amistosa con Israel».

La embajadora de Israel en España ve prácticamente inevitable una operación terrestre en Gaza sin ánimo de ocuparla permanentemente: «No es posible erradicar a Hamás y a Yihad Islámica sólo con operaciones aéreas». Por eso, reitera el llamamiento a la población civil para irse al sur de la Franja y «evitar -dice- la muerte de más inocentes». «Los palestinos son también rehenes -señala- de Hamás, que los usa como escudos humanos». «El dilema para los palestinos de Gaza es huir al sur o arriesgarse a morir», subraya.

Rodica Radian-Gordon pide a la Unión Europea que suspenda la ayuda a Gaza mientras no sea capaz de controlar que el dinero que envía con fines humanitarios no termina financiando el terrorismo: «Hamás tiene una sofisticada red de lavado del dinero internacional a través de diversas ONG». Por eso, la jefa de la Embajada israelí pide a Europa control de esas ingentes cantidades de dinero.

La embajadora de Israel en España ve la larga sombra de Irán tras las matanzas del 7 de octubre con el objetivo de entorpecer el acercamiento de Israel a varios países árabes de la región: «Tememos que el conflicto derive en una guerra regional». Irán financia y arma a Hezbolá, que hostiga a Israel por el norte desde el Líbano. «Estamos preparados para una guerra con Irán, pero nadie la desea porque sería un desastre para todos», dice la embajadora de Israel en España.

Las palabras conciliadoras de Rodica Radian-Gordin para rebajar la tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez no hicieron mella, en absoluto, en la ministra Ione Belarra que, horas después, acusó a Israel de estar cometiendo un «exterminio».

Pregunta.- ¿Qué le parecen las acusaciones de «genocidio» y «crímenes de guerra» que varios ministros del Gobierno de España han hecho hacia Israel?

Respuesta.- Lo que tuvimos que decir ya lo hemos dicho en la declaración que sacamos de la Embajada [el lunes por la tarde]. Lo importante es saber que la posición del Gobierno de España es reconocer el acto terrorista que cometió Hamás en contra de la población civil israelí. Reconocer la tragedia que hemos vivido y reconocer el derecho de Israel a protegerse. Y todo lo dicho ha sido reconfirmado por el Gobierno de España. Creo que, como dos países que tenemos relaciones amistosas, tenemos que ir hacia adelante. Y no quisiera comentar más este asunto.

P.- Pero es cierto que, después de su nota, el ministerio de Asuntos Exteriores sacó otra nota acusándoles a ustedes de «difundir falsedades».

R.- Pues mire, no son falsedades porque todo el mundo ha oído lo que han dicho dos ministras del Gobierno español. Lo importante no es lo que ellas han dicho, sino saber que la posición del Gobierno español no es la expresada por estas dos ministras.

P.- ¿Y no debería el presidente del Gobierno llamar al orden a esas dos ministras?

R.- Pues mire, yo, con todo el cuidado, no quisiera que esta guerra entre Israel y Hamás se convirtiera en algo político. Creo que todos tenemos que evitarlo y, por eso, no quiero hacer más comentarios ni dar más importancia a lo que ha pasado. La idea es que somos dos países con mucha amistad y tenemos que ir hacia adelante.

España y la embajadora de Israel

P.- ¿Les duele, de todos modos, con la estrechísima relación entre España e Israel, escuchar cosas así a ministros del Gobierno de España?

R.- Creo que hemos dicho todo lo que teníamos que decir en nuestra declaración [del lunes por la tarde].

P.- Como embajadora de Israel en España, ¿qué le parece que el presidente Sánchez llamara «fallecimiento» al asesinato de la chica española Maya Villalobo?

R.- Las imágenes y los documentos incautados en el terreno demuestran que había un plan premeditado por Hamás ya en octubre de 2022 con los objetivos en cada pueblo. Tuvieron un plan muy bien definido y una parte integral de este plan fue secuestrar y asesinar a civiles. Todo está por escrito. Rellenaron formularios donde fueron apuntando en cada pueblo: «70 secuestrados, 20 asesinados», etcétera. Es algo horrible. No se puede pensar que murieron accidentalmente. Es muy claro. Estamos hablando de un asesinato y de un plan premeditado.

P.- ¿Declaraciones como las de las ministras españolas ponen en riesgo la seguridad de las comunidades judías en España?

R.- La experiencia nos muestra que cada vez que hay violencia en el Oriente Medio, el antisemitismo crece. Eso es un hecho que ya conocemos y que ya sabemos cómo enfrentar. Pero es muy lamentable que así sea.

Los palestinos, rehenes de Hamás

P.- Hamás pide la liberación de 6.000 presos en Israel a cambio de los rehenes israelíes y empieza a difundir vídeos de los secuestrados.

R.- En los próximos días veremos más vídeos de Hamás mostrando a los rehenes. Otra vez, hablamos de civiles. Hablamos de niños, creo que el más joven de nueve meses. Y estamos hablando de ancianos de 85 años sacados de sus casas, de sus camas. Sabemos que Hamás va a manipular a la opinión pública, sobre todo psíquicamente a la israelí, pero también a la mundial. Israel, junto con otros países a los que pertenecen los rehenes, vamos a hacer todo lo posible para liberar a los secuestrados.

P.- ¿Europa debería cortar la ayuda financiera a Gaza? ¿Se está usando con fines terroristas porque no hay ningún control cuando llega allí?

R.- Ya hemos visto en los últimos años que Hamás, Yihad Islámica y otras organizaciones terroristas tienen una red muy sofisticada de lavado de dinero a través de diversas ONG. No decimos que todas las ONG de Gaza o que ayudan a los palestinos sean parte de esta red, pero sí que hay parte de ellas que participan. Lo que pedimos a los europeos es que mientras verifican muy bien todas las ONG, que detengan las transferencias de dinero para estar seguros de que llega a donde tiene que llegar y que no se está utilizado de otra manera. Ayer mismo, Hamás robó combustible de ONG que pertenecen a la ONU en Gaza para utilizarlo para sus misiles y cohetes. La población civil en la Franja de Gaza también es rehén en manos de Hamás, que los usa como escudos humanos.

P.- ¿La invasión terrestre del norte de Gaza es inevitable?

R.- No podremos erradicar totalmente a Hamás y a la Yihad Islámica solamente con las Fuerzas Aéreas. Por eso se contempla una operación terrestre, aunque nadie en Israel está pensando en una ocupación a largo plazo. La llamada a la población civil de Gaza para huir es para no tener más víctimas inocentes. Sabemos que ya hay bastantes y no queremos más. Es duro, por supuesto, dejar el hogar; pero el dilema es irse o el peligro muy alto de morir.

Irán y una guerra regional

P.- ¿Temen un ataque de Hezbolá desde el Líbano?

R.- Tememos que la situación se convierta en una guerra regional. Hay mucha gente en el Líbano que teme otra guerra con Israel. Todavía recordamos los horrores de la última. A nadie en el Líbano o en Israel le interesa. Pero el juego ahora va mucho más allá del Líbano porque estamos hablando de Hezbolá, que es un proxy iraní. Y por supuesto que detrás de todo esto están los iraníes y otras fuerzas en la región que están en contra de todo lo que hemos logrado en los últimos años en el acercamiento entre Israel y algunos de los países árabes. Hay países en el Oriente Medio que están en contra de este acercamiento e interesados en agitar más la situación.

P.- ¿Irán está detrás de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre?

R.- Irán ha apoyado a Hamás durante muchísimos años y cuando uno ve los planos, la cantidad de gente, los equipos y la Inteligencia que utilizaron… Tiene que haber un estado detrás de todo aquello.

P.- Y ese estado es Irán.

R.- Suponemos que sí.

P.- ¿Israel está preparada para una guerra con Irán?

R.- Estamos preparados, pero no es del interés de nadie en la región que haya una guerra regional. Sería un desastre para todos. No es nuestra intención.

Relación con el Gobierno español

P.- Volviendo a las relaciones de España. En sus conversaciones, ¿ha habido un compromiso claro del Gobierno español para evitar nuevas declaraciones como las de las ministras?

R.- Yo espero que lo que han dicho el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores represente a todo el Gobierno español.

P.- Cuando usted informa a su Gobierno en Jerusalén de declaraciones así, presidiendo España la Unión Europea, ¿se sorprenden?

R.- Insisto. No quisiera que lo que ha pasado centre las relaciones entre Israel y España. Tenemos que pasar este momento y mirar hacia adelante y esperar que ambos, Israel y España, hagan todo para para continuar manteniendo esta relación cercana y amistosa.

P.- ¿La relación no se va a ver afectada por ahora?

R.- En todo lo que a mí me corresponde vamos a hacer todo lo posible para continuar esta relación amistosa.

P.- ¿Ahora falta que el Gobierno español también contribuya?

R.- Por supuesto.