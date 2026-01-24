La nieve ha provocado esta tarde, pasadas las 16.30 horas de este sábado, «complicaciones importantes» en la carretera M-601, a la altura de Navacerrada, dejando a varios conductores atrapados. El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) está ayudando a despejar la zona y desbloquear las carreteras. Las máquinas quitanieves están trabajando en este punto de la Comunidad de Madrid, según ha informado el servicio regional de Emergencias 112.

La región ha activado el nivel 1 de precaución ante la previsión por nevadas para este sábado día 24. En concreto, la Dirección General de Salud Pública ha activado el nivel 1, el segundo más alto, ante la probabilidad de nevadas durante la jornada de este sábado y de cara a la evolución meteorológica de cara a los próximos tres días.

El nivel de precaución se activa cuando existe un riesgo para la salud de la población más vulnerable a las bajas temperaturas. La noche de este viernes se han registrado temperaturas mínimas de 3,5º, que subirán hasta 1,3º de cara al sábado y se elevarán hasta los 2,2º el domingo. El lunes, por su parte, alcanzarán los 5,4º.

Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

📣 A esta hora (16:35) la nieve provoca complicaciones importantes en la M-601 (Navacerrada). El #ERIVE está ayudando a conductores bloqueados. Máquinas quitanieves trabajando en el punto.#ASEM112 pic.twitter.com/IsiyWjMtUN — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 24, 2026

125 carreteras afectadas en España

El temporal de frío y nieve de este sábado está afectando a 125 carreteras de 26 provincias de España, siendo 6 de ellas correspondientes a la red viaria principal, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y a diferencia de las más de 150 que se encontraban afectadas al principio de la jornada.

En concreto, se puede transitar con precaución en la A-2 en la provincia de Guadalajara, concretamente desde la localidad Garbajosa; en la A-6 a partir de Puerto del Manzanal (León), en A-66 a su paso por Ribaseca (León); A-231 por Cembranos (León); en la A-52 en Canda (Ourense) y en la AP-53 a la altura de Lalín (Pontevedra).

Por su parte, se mantienen intransitables carreteras en Albacete, concretamente en Peñascosa la AB-515 y la AB-516 en Riópar Viejo, en Cáceres la CC-224 en Hervás CC-241 y CC-242 en Piornal. En Andalucía, se encuentran intransitables carreteras en las provincias de Almería, con la AL-5405 en Las Tres Villas; en Cádiz con imposibilidad de tránsito en la CÁ9104 en Grazalema y en Granada las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda este sábado a los conductores que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de fijar una ruta ante el temporal de nieve.

Recomendaciones por temporal

Desde Salud Pública recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.

Por ello, recomiendan mantener encendida en casa una fuente de calor, cerrando bien puertas y ventanas y dejando pasar el sol lo máximo posible. No obstante, hay que tener precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Hay que abrigarse adecuadamente, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de tener suficiente comida y sus medicamentos en la vivienda. También aconsejan evitar estar quieto mucho tiempo, pues la actividad física combate el frío y beneficia la salud. Se debe evitar beber alcohol porque aunque al principio produce calor, después puede llegar a provocar hipotermia.

Asimismo, recomiendan, entre otras medidas, estar siempre bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle.