La fundación NEOS junto a otras de 45 países han reunido a 300 líderes políticos de Europa, América y África, en la VI Cumbre Transatlántica celebrada en el Senado de España este 1 y 2 de diciembre, que tiene como objetivo la defensa de la vida y la familia. El nuevo presidente de la Red Política por los Valores (PNfV), también eurodiputado croata, Stephen Bartulica, considera esta cumbre como un «llamado de acción para que la dignidad y la cultura de la vida de todo ser humano sea respetada en todas las etapas de su desarrollo».

«Les animo a mantenerse firmes y a perseverar en la defensa de lo que es bueno y verdadero. Debemos luchar en el terreno de la política, pero ganar elecciones no es suficiente. No debemos ceder ni un ápice. Estamos llamados a ganar los corazones y las mentes de la próxima generación», ha explicado el eurodiputado croata en esta reunión.

Una reunión que también ha incluido a líderes jóvenes que han leído el Compromiso de Madrid y han propuesto una agenda con cinco puntos que impulsarán durante los próximos diez años:

Garantizar que las leyes y gobiernos respeten el ejercicio de la libertad para «defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones».

para «defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones». Desarrollar iniciativas legislativas y políticas públicas que establezcan un entorno que favorezca la formación y estabilidad familiar para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, formar una familia y educar libremente a sus hijos.

y que establezcan un entorno que favorezca la formación y estabilidad familiar para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, formar una familia y educar libremente a sus hijos. Generar una cultura que celebre la vida, aprecie a la familia y afirme el ejercicio responsable de la libertad ».

». Trabajar para que los gobiernos suscriban y asuman la Declaración del Consenso de Ginebra , que promueve la salud de la mujer, el respeto a la vida que nace y la soberana de los pueblos.

, que promueve la salud de la mujer, el respeto a la vida que nace y la soberana de los pueblos. Dar continuidad a la Declaración de Nueva York, que propone una Alianza Mundial que reivindica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea interpretada según su sentido original.

Líderes cívicos de todo el mundo

El Compromiso de Madrid se ha contemplado como un instrumento que «ampliará su capacidad de incidencia y de sumar a políticos y líderes cívicos de todo el mundo». Por el momento, ha sido apoyado por delegaciones de cuarenta y cinco países, entre los que se encuentran Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Camerún, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela.

España también se encuentra entre los países que han apoyado esta cumbre con la presencia de políticas como Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox en Europa o Ignacio Garriga, secretario general del partido de Abascal.

La VI Cumbre Transatlántica se ha organizado por Political Network for Values (PNfV) y ha sido respaldada por otras organizaciones como The Heritage Foundation, Foundation for a Civic Hungary, Center for Fundamental Rights, International Organization for the Family, Family Watch International o Center for Family and Human Rights, con el objetivo de «hacer brotar una nueva primavera para la libertad, la familia y la cultura de la vida».