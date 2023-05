Natalia Chueca: «Mientras yo sea alcaldesa en Zaragoza se honrará siempre a las víctimas de ETA»

Natalia Chueca tenía 11 años en aquel 1987 en el que ETA machacó Zaragoza y sembró de muertos y ataúdes blancos la ciudad. Recuerda el miedo de una niña que no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo y cuya casa estaba, precisamente, frente a un cuartel de la Guardia Civil. Recuerda el dolor de la gente. Jamás, nadie, se preocupó en Zaragoza de dejar testimonio de aquellos crímenes. «Lo hemos tenido que hacer nosotros ahora», señala la candidata del PP. Jorge Azcón, en esta última legislatura, fue quien ordenó construir el memorial que recuerda el atentado de San Juan de los Panetes y el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, lugar convertido hoy en un pequeño parque de la moderna Zaragoza. Ya con 25 años y habiendo votado a Luisa Fernanda Rudi, Natalia Chueca vivió el asesinato de Manuel Giménez Abad, presidente regional del PP. Iba con su hijo a La Romareda a ver un partido del Zaragoza. El GRAPO y otros grupos terroristas de extrema izquierda dejaron, también, en Zaragoza su rastro de sangre.

Frente al memorial en San Juan de los Panetes, con la Basílica del Pilar al lado, Natalia Chueca habla de la «indecencia» de los pactos de Sánchez con Bildu y de la «indecencia» de las listas bilduetarras. Y habla del silencio cómplice de Javier Lambán ante Pedro Sánchez, que horas antes ha estado en la ciudad sin que el barón socialista haya levantado la voz ante el presidente del Gobierno. El PSOE de Aragón es puro sanchismo. Nos cuenta Natalia Chueca, cómo, la portavoz en el ayuntamiento, Lola Ranera, actual candidata a la alcaldía, se enfadó en un pleno por decir que Bildu era indecente. «Lo que no voy a pasarle es lo de Bildu y que diga que Bildu es indecente», dijo Ranera. Ante el memorial de San Juan de los Panetes, Natalia Chueca afirma: «Mientras yo sea alcaldesa, en Zaragoza se honrará siempre a las víctimas de ETA».

P.- Estamos en San Juan de los Planetas. Enero de 1987. Usted tenía 11 años. ¿Qué recuerda?

R.- Recuerdo el miedo. El miedo, el dolor, aquellas imágenes… No entendíamos nada. No entendíamos por qué ponían una bomba a un autobús con personas inocentes que iban a trabajar. Ese recuerdo, la verdad, se ha quedado grabado en la memoria de todos los zaragozanos.

P.- Luego, en diciembre, el atentado contra la Casa Cuartel y los niños muertos.

R.- Fue horrible. Era horrible el miedo que sentíamos sin la tranquilidad de salir a la calle y pensar si volveríamos a casa. Yo, además, vivía enfrente de un cuartel de la Guardia Civil. Por eso en Zaragoza nos duele mucho ver a los herederos de ETA, Bildu, pactando con el gobierno de Pedro Sánchez y la humillación a las víctimas, que tienen que aguantarla y soportarla.

P.- Sánchez estuvo en Zaragoza hace poco con Lambán y Lola Ranera ¿Criticaron algo ante Sánchez?

R.- No. Para ellos es como si el tema no existiera. Lambán, incluso, le dijo a Sánchez que estaba muy orgulloso de que fuera el presidente del Gobierno. El PP y el PSOE sufrieron a ETA y trabajaron juntos para combatirla. Es indecente que hoy no se respete la memoria de las víctimas y se pacte con ellos. Es una aberración, una humillación y una falta de respeto.

P.- La candidata del PSOE, Lola Ranera, se enfadó con ustedes en un pleno porque dijeron que Bildu era indecente.

R.- Sí. Nos dijo que no consentía que dijésemos que Bildu era indecente. Y esa señora pretende ser alcaldesa de Zaragoza. Zaragoza no lo merece.

P.- ¿El PSOE de Zaragoza y Aragón es sanchismo?

R.- Absolutamente todo. Nadie se ha desmarcado. Todo el mundo en el PSOE de Aragón y de Zaragoza está a las órdenes de Sánchez y avala sus pactos. En vez de denunciar a Bildu y a Sánchez, dicen que el PP lo utiliza electoralmente. Le dan la vuelta a todo.

P.- Si usted es alcaldesa de Zaragoza, ¿se respetará la memoria de las víctimas de ETA y del terrorismo?

R.- Siempre. Este memorial y el de la casa cuartel los hemos hecho en estos cuatro años. No se estaba poniendo en valor y respetando la memoria de las víctimas de ETA. Merecen un respeto y recordarlas. Y que las generaciones siguientes conozcan la historia de nuestra ciudad y la historia de España. No pueden pasar al olvido porque hay mucho dolor detrás y todas sus familias merecen respeto y recuerdo. Han sufrido mucho por España.

P.- ¿Este memorial lo han hecho ustedes ahora? ¿No había nada?

R.- Y el de la casa cuartel también. No había ningún homenaje a las víctimas de ETA [después de 16 años de gobiernos de izquierda]. Es el legado que Jorge Azcón ha querido dejar a la ciudad. Porque Zaragoza sufrió especialmente el dolor del terrorismo y no lo podemos olvidar.