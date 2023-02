La ley trans de Irene Montero ya es ley y permite a los menores de edad cambiar su sexo registral sin el consentimiento de sus representantes legales. Nagore de Arquer se planteó esta posibilidad cuando sólo era una adolescente, sin embargo, dio marcha atrás. Nagore estuvo a punto de hormonarse y quitarse el pecho, pero algo le hizo cambiar. El apoyo de sus padres, junto con ayuda psicológica, motivó que la adolescente diera marcha atrás y desistiera del proceso de transición entre sexos que iba a comenzar. «Una psicóloga me animó a ser chico por mi aspecto masculino», relata en una entrevista con OKDIARIO en la que cuenta su historia y su rechazo hacia la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Nagore no tuvo uno adolescencia fácil. El acoso de sus compañeros le hizo no sentirse cómoda ni aceptada a la hora de relacionarse. Tampoco se sentía a gusto con su cuerpo y veía sus pechos como algo negativo. No usaba maquillaje, no se ponía vestidos y no llevaba el pelo largo, por lo que creyó que no tenía una imagen acorde a los estándares de la femineidad. Así, las conversaciones con su psicóloga de entonces le hicieron plantearse que podía convertirse en un hombre iniciando un proceso de transición médica y social.

Sin embargo, la presión de su psicóloga y sus problemas de adaptación social desaparecieron haciendo que Nagore desistiera de su transición. «Gracias a mis padres, que rechazaron mi transición y me llevaron a otro psicólogo pude darme cuenta de que las mujeres podemos expresarnos como queramos», explica Nagore, feliz de no haber llegado a hormonarse. Además, la joven también habla de su profesor de la Facultad de Psicología el cual le inculcó que «ser mujer no es un sentimiento».

Tras desistir de su proceso de transición para llegar a ser un hombre, Nagore estudia ahora psicología y se autodenomina feminista. Su activismo le ha llevado a pronunciar discursos en movilizaciones feministas y a luchar activamente por la defensa de los derechos de las mujeres. Si bien existe un Ministerio de Igualdad que está tratando de hacerse con este sentimiento, Nagore rechaza de lleno que Irene Montero represente al feminismo. «No sabe nada de feminismo, no entiendo dónde le han dado el título de psicóloga cuando no entiende lo más básico de la psicología que es que la biología no da el comportamiento», zanja en esta entrevista con OKDIARIO.