Las mujeres contra Irene Montero por la ley del ‘sólo sí es sí’: «Ni nos representa, ni nos protege»

La aplicación de la ley del solo sí es sí ha provocado una oleada de rebajas en las condenas por abuso y agresión sexual sin precedentes. A pesar de que la norma propuesta por el Ministerio de Igualdad fue concebida para castigar estos delitos, lo cierto es que se han reducido las penas y los violadores condenados podrán obtener el permiso de libertad antes. Expertos judiciales avisaron de las lagunas de esta norma pero el departamento que dirige Irene Montero hizo caso omiso. Ahora, las consecuencias son que varios condenados han conseguido reducir sus penas de cárcel gracias a esta nueva ley que definía de nuevo el concepto de consentimiento. OKDIARIO ha salido a la calle para preguntar a las mujeres qué les parece este texto legal y si se sienten protegidas con estas normas que se impulsan desde el departamento de Montero.

«Seguimos viviendo en la misma inseguridad que antes», explica una mujer entrevistada por este medio que cuenta cómo fue agredida sexualmente por un africano, denunció y la resolución es que se quede como está. «¿Para esto sirve su ley? No entiendo», lamenta la afectada a la vez que le pide a la ministra Montero más acción judicial y menos campañas en parques.

Pero es que el resto de las entrevistadas también coincide en que ni este tipo de normas, ni la labor de Irene Montero al frente de Igualdad las protege. «La protección me la doy yo, no una ministra sentada en su sofá», explica una joven entrevistada por OKDIARIO. Pero no es la única y algunas llegan a cuestionarse el por qué deberían sentirse más seguras gracias al Ministerio de Igualdad.

IGUALDAD CULPA A LOS JUECES

Lejos de asumir la responsabilidad de sacar este texto adelante, las representantes del Ministerio de Igualdad han culpado a los jueces. La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha adjetivado como «machista» a la justicia española. Incluso, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los jueces de prevaricar e incumplir la ley por machismo. Sin embargo, el sentir de la calle es todo lo contrario y hay quien incluso piensa que la Justicia es feminista y va en detrimento del hombre en temas de violencia de género.

«Es imposible que todos los jueces y juezas sean machistas», explica una mujer entrevistada por OKDIARIO en Madrid. Funcionaria de prisiones de profesión, esta mujer alerta de los delincuentes que van a salir a la calle gracias a esta Ley del sólo sí es sí. Asimismo, esta mujer también lamenta que se avisó previamente al Ministerio de Igualdad sobre las lagunas de este texto y que a la ministra «le dio igual».

Meses más tarde, esta ley ya se está aplicando en las salas judiciales. Lejos de conseguir un efecto de mayor castigo, los letrados están consiguiendo reducir las penas de los condenados por abuso y agresión sexual. «Han rebajado las penas a una horquilla entre siete y quince años, antes se podía llegar hasta los 12 años», explica Agustín Martínez, abogado defensor de los condenados en el caso de ‘La Manada’ en una conversación telefónica con OKDIARIO. Es importante reseñar que precisamente el caso judicial y mediático de ‘La Manada’ es el que propició que Irene Montero quisiera sacar adelante la Ley del sólo sí es sí para redefinir la expresión del consentimiento. Sin embargo, expertos judiciales coinciden en que la norma no es la idónea. El propio Agustín Martínez ha tildado de «vergonzosa» y «propagandística» esta ley cuyos primeros efectos han sido que los violadores cumplan menos años de cárcel.