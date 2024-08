La mujer del imputado hermano de Sánchez es una jurista «experta» en combatir la corrupción

La esposa del hermano imputado de Pedro Sánchez, Kaori Matsumoto, no es ajena a la investigación de casos de corrupción. De hecho, la mujer japonesa de David Sánchez-Castejón, alto cargo de la Diputación socialista de Badajoz, ha trabajado en los últimos años para la Oficina contra la Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), que tiene entre sus objetivos «dar apoyo a los Estados para prevenir y hacer frente de manera eficaz a la corrupción». En su caso, Matsumoto ha sido coordinadora de dicha oficina para la región del Sudeste Asiático y el Pacífico (SEAJust Network), con base de operaciones en Bangkok (Tailandia).

La propia cuñada de Sánchez hizo referencia a esta experiencia profesional en la conferencia que dio en España el pasado marzo en unas jornadas organizadas por la World Jurist Association con el título WJA Tribute to Justice Anthony M. Kennedy, ex magistrado del Supremo de los Estados Unidos. Matsumoto, que centró su intervención en los límites de la libertad de expresión y los «discursos de odio», fue presentada como «experta» jurista integrante de la WJA en Japón, su país de procedencia.

En concreto, la UNODC -para la que ha trabajado la esposa del hermano de Sánchez- desarrolla el Programa Mundial para Fortalecer la Capacidad de los Estados miembros de Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional y los Delitos Graves, conocido como GPTOC. Este programa busca ayudar a los países miembros a «prevenir el delito de manera más eficaz, a través de estrategias, planes de acción y medidas de prevención del delito basados ​​en evidencias». Además, les presta asistencia técnica para implementar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Esta Convención de Naciones Unidas proporciona un marco integral a los Estados para fortalecer sus medidas anticorrupción, si bien la ONU subraya aquí que para que los esfuerzos sean eficaces, se requiere una «implicación completa del Gobierno y la sociedad, incluidos diferentes sectores y estructura del Gobierno, grupos de la sociedad civil y el sector privado».

Web de la oficina de la ONU donde ha trabajado la cuñada de Sánchez.

Se da la circunstancia de que el marido de Matsumoto y hermano de Sánchez, David Azagra, según su nombre artístico, está siendo ahora mismo investigado en un juzgado de Badajoz (Extremadura) por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Palacete de Elvas

Cabe reseñar en plena investigación judicial que Kaori Matsumoto, nacida en Japón, consta en los datos registrales de la operación de compra del palacete de Elvas (Portugal), según documentación oficial del país luso a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El matrimonio se compró un palacete en febrero de 2023 con una superficie de 425 metros cuadrados, indica el Registro de la Propiedad portugués. De hecho, éste recoge que la pareja se encuentra casada «en régimen de separación de bienes regulado por el ordenamiento jurídico austríaco». Esta vivienda a reformar fue adquirida por el hermano de Sánchez tras recibir una donación de 240.000 euros de su progenitor, Pedro Sánchez Fernández.

La información registral de Elvas da cuenta también de que Matsumoto fue inscrita con un NIF portugués. Así aparece en los datos de compraventa del palacete de Elvas. La dirección asociada a Azagra y su esposa en esta operación de adquisición del inmueble fue la posada de Rua de Olivença donde el músico se hospedó -a modo de alquiler- al menos entre enero y diciembre de 2022, según las facturas y los justificantes bancarios presentados por el imputado.

Sin embargo, el nombre de Kaori Matsumoto no aparece en el informe que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha requerido a la Hacienda española, esto es, a la Agencia Tributaria, sobre la residencia fiscal y el incremento patrimonial de David Azagra. Sí consta, en cambio, información aportada por el alto cargo de la Diputación de Badajoz sobre su excedencia y estancia en Tailandia. Según el escrito, en poder también de OKDIARIO, Azagra entregó un certificado donde dice que residió «desde el día 21 de septiembre de 2020 en 525/82 Rattabakosin View Mansion, Unit C12A Phra Pinklao RD, Bangkok», en Tailandia.

Información del Registro de Elvas con la compra del palacete.

Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) afirma que en el pasaporte de Azagra hay «sellos de entrada (31 de agosto de 2020) y salida (24 de septiembre de 2021) de Tailandia», por lo que habría permanecido en el país donde trabajaba su mujer un año y 22 días. Asimismo, el hermano de Pedro Sánchez se cogió a una baja de paternidad en abril de 2022 por la hija que tienen en común.

El hecho de que Matsumoto, pareja de David Azagra, no sea citada en el informe de Hacienda es otro elemento a considerar que se une al contenido exculpatorio del mismo sobre el hermano del jefe del Gobierno. El escrito de la AEAT, dependiente del ministerio que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, trata de exonerar al músico de un posible delito contra la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal) y no ve problema alguno en que resida en Portugal y trabaje supuestamente en Badajoz (hay indicios de que no acudía con asiduidad). No obstante, el fisco reconoce, con todo, que no ha realizado ninguna inspección al alto cargo de la Diputación de Badajoz porque su prioridad es la persecución de «conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado» para los casos de «no residentes», esgrime. Un lenguaje familiar, nada desconocido, para su mujer jurista.