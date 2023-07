Moreno: «Sánchez tiene actitudes de autócrata, más Sánchez sería el fin de la España del 78»

PREGUNTA.- ¿Quién respeta más la Constitución, Pedro Sánchez o Santiago Abascal?

RESPUESTA.- Pues mire, el señor Sánchez ha hecho una cosa que me parece complicada. Él tiene que respetar la Constitución porque no le queda más remedio. Es el marco de convivencia y tiene ese imperativo legal. Pero ha llegado a tensionarla como ningún otro presidente del Gobierno de España. En el ámbito judicial, con la okupación de instituciones que son fundamentales o dividiendo a la sociedad. Sánchez ha generado un frentismo que considera que le beneficia y eso no lo debe hacer un presidente. El acuerdo de concordia que supone el espíritu del 78 lo ha llevado a la mínima expresión. Y estoy convencido de que, si tuviese otra oportunidad de gobierno, mucho más debilitado y más en manos de Bildu y ERC, haría un jaque mate al espíritu del 78 y de la concordia.

P.- ¿Pedro Sánchez es un autócrata?

R.- Tiene puntos, tiene actitudes de autócrata.

P.- Feijóo ha dicho que después de las elecciones preferiría hablar con los barones socialistas antes que con Vox, ¿usted a quién iría a consultar antes, al Partido Socialista o a Vox?

R.- Tienes que empezar por quien tiene más fuerza, más representatividad social. El PSOE es la segunda fuerza política y debes apoyarte en esa representatividad social. Para que ninguna de las dos grandes fuerzas políticas tuvieran que ceder ante partidos determinantes, como puede ser una izquierda radical o independentista o Vox, lo ideal sería que Sánchez hubiera asumido el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo puso encima de la mesa. Si gana el PSOE, el PP facilita la investidura. Si gana el PP, lo hace el PSOE. Pero como a Sánchez no le salen los números…Creo que es bueno que el PSOE sea la primera opción. Yo aspiro a que, una vez que Sánchez salga, se recupere un Partido Socialista con sentido de Estado. Es lo que deseamos todos, incluido el PP. Yo echo de menos ese socialismo que era capaz de entender y defender al país. Un partido socialdemócrata como en otros países de nuestro entorno. Pero ese socialismo ha sido abducido por la figura de Sánchez. Estoy seguro de que muchos socialistas quieren recuperar su partido, y la única manera de hacerlo es que Sánchez salga derrotado. Bien que se hable con el PSOE pero si el PSOE se niega, evidentemente, pues se tendrá que hablar con Vox.