La presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo encargado del Control Presupuestario de la UE, Monika Hohlmeier, habla para OKDIARIO asegurando que viene a España el 20 de febrero en una misión parlamentaria con «una lista de preguntas» porque sigue sin saber en qué se está gastando el Gobierno los fondos europeos cuatro meses después desde que lo denunciara públicamente ante la Comisión Europea. La eurodiputada alemana confía en «recibir toda la información necesaria que nos dé capacidad de informar al público de cómo se está gastando el dinero comunitario». Dice que ahora mismo «no hay indicadores para recortar o congelar» el dinero transferido, pero que si el Gobierno usara parte de dichas transferencias con fines electoralistas «la respuesta sería muy clara».

PREGUNTA.- Usted dijo el pasado mes de octubre que no le podía decir a nadie en qué se estaba gastando el dinero de los fondos europeos en España. Dijo que eso no era aceptable…

RESPUESTA.- Sí, hicimos esta declaración porque le preguntamos a la Comisión Europea cuáles eran los estados miembros que recibieron la mayor parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR o fondos europeos) que son Italia y España. Entonces nuestra siguiente pregunta fue ¿qué tipo de proyectos se han realizado, qué se ha cambiado realmente con el dinero recibido? Y mi declaración personal a la Comisión Europea se debió a que se nos decía que no podían darnos una lista de los proyectos que estaban en marcha o cómo se estaba gastando realmente el dinero, o sobre los costos de dichos, o dónde en realidad está el dinero. Y el Ejecutivo comunitario, en un primer momento, respondió que los fondos no estaban relacionados con costos. Pero, si las reformas no cuestan nada, no generan ningún tipo de costo, al final todos preguntarán dónde está el dinero. Entonces, la Comisión vino a decir que al final, las inversiones realmente tendrán el tamaño total de la suma de los fondos otorgados. Por el momento todavía estamos esperando una lista de proyectos o una declaración clara de la Comisión. Y espero lo mismo del Gobierno español, es decir, que nos diga para qué se ha empleado el dinero.

P.- Y actualmente, ¿ya sabe en qué se está gastando el dinero de la Unión Europea en España?

R.- No, por eso vamos a España el 20 de febrero. Por eso queremos hablar con el Gobierno a través de sus diferentes ministerios. Por eso hablaremos con los gobiernos regionales, por eso hablaremos con los actores implicados en grandes proyectos como los de Movilidad o Digitalización, para recibir mejor información y al mismo tiempo plantear algunas preguntas. Por ejemplo, si realmente hay un buen acceso al dinero comunitario para las pequeñas y medianas empresas, si hay equidad en la distribución, si realmente la población se beneficia a través de lugares de trabajo sostenibles. Esas son algunas de las preguntas que estamos haciendo. Pero hasta ahora no conocemos proyectos ni respuestas concretas por parte del Gobierno español. Creo que es muy importante dar información al público, porque la ciudadanía tiene derecho a ver qué está pasando con el dinero de sus impuestos. Es por eso que somos un poco, digamos, desagradables con algunos gobiernos. Pero ese es nuestro papel a la hora de ejercer un control presupuestario. Tenemos que ser desagradables.

P.-Por tanto, ¿tampoco sabe cómo se está distribuyendo el dinero comunitario?

R.- Espero que con nuestra visita a España tengamos acceso a dicha información. El Gobierno español ha hecho estimaciones presupuestarias, pero dicha información no nos ha sido facilitada y seguimos sin tener acceso a la plataforma de los datos. Por nuestra parte vamos a obtener toda información y dejar muy claro a la Comisión Europea que, como autoridad de aprobación de la gestión, esperamos recibir toda la información necesaria que nos dé capacidad de informar al público de cómo se está gastando el dinero.

P.- ¿Ha sido el Gobierno español receptivo con su visita?

R.-Sí, el Gobierno español aceptó la visita. Vimos que no hubo mucho entusiasmo, pero estamos acostumbrados (risas). Algunos estados miembros son un poco reacios y tienen su opinión sobre lo que debemos visitar o no visitar, pero siempre lo hacemos al mismo tiempo. Hablamos con periodistas de investigación, hablamos con ONG, hablamos con partes interesadas relevantes. Cuando estuvimos, por ejemplo, en la República Checa, el gobierno estaba totalmente molesto porque estábamos hablando con organizaciones de pequeños y medianos agricultores. Nos estaban culpando por esto. Escribieron cartas para decir que no nos permitían hablar con ellos. Pero nosotros somos libres e independientes. Y lo vamos a hacer. No preguntamos si se nos permite hacer una u otra cosa. Tenemos permiso y cumplimos con nuestra obligación. Y eso es lo mismo que vamos a hacer en España.

P.- Entonces, ¿piensa reunirse en España con ONG y periodistas?

R.- Sí, como siempre hacemos. Esto es un apartado muy importante para nosotros y explícitamente diré que si alguien cuenta con material relevante para el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, todo el mundo tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros y darnos información.

P.- ¿Cree usted que el Gobierno de España trató de impedir su visita o evitar algunas de sus reuniones?

R.- No lo sé directamente. No lo dijeron en ningún momento. Pero tenemos libertad para movernos por todas partes. Los coordinadores de la comisión que presido, que proceden de todos los grupos políticos, decidimos adónde vamos y qué hacemos. Hubo una clara mayoría que respaldó hablar en España con las ONG, periodistas de investigación, etc.

P.- Las últimas cifras sobre la ejecución de los fondos europeos fueron de noviembre del año pasado. Al parecer sólo se ejecutó un 10,6% del dinero previsto para dicho año, algo más de 3.000 millones de euros. La cantidad presupuestada para gastar de fondos comunitarios era de 28.399 millones de euros. ¿Qué es lo que está pasando?

R.- Es la misma cuestión que le planteamos a la Comisión Europea. La Comisión explicaba que en España había muchas reformas en curso por lo que podría haber un retraso de tiempo entre la recepción del dinero y la inversión final. Por ello, nuestra pregunta al final es ¿qué está pasando con este dinero mientras tanto? ¿Qué está haciendo el Gobierno español mientras tanto con este dinero? Esta será también una de las cuestiones a abordar en la visita del mes que viene.

P.-¿Cree que Pedro Sánchez está siendo transparente con la gestión de los fondos europeos y de su ejecución?

R.- Espero que el Gobierno español lo esté siendo porque es necesario. Hasta ahora se nos ha dicho que estarán encantados de darnos mucha información y nosotros, como comisión, esperamos obtener toda la información porque debemos garantizar que este dinero se gasta correctamente, que se gasta de forma efectiva y que no hay un uso indebido o fraudulento. Y específicamente le pedimos al Gobierno de España que habilite la plataforma tecnológica que nos dé una visión general de todo el gasto, de todas las reformas e inversiones o proyectos que ya se han realizado o que están en curso.

P.- España tiene pendiente una parte de la reforma de las pensiones. Si el Gobierno sigue sin afrontarla, ¿cree que hay riesgo de congelar o recortar los fondos?

R.- En este momento no tenemos ningún indicador para recortar o congelar los fondos. Lo que vamos a tratar con nuestra misión de investigación es averiguar realmente si el dinero se ha gastado correctamente. Por el momento, no hay indicadores. Sí que hay críticas sobre el exceso de dinero para las pequeñas y medianas empresas. También hay críticas desde ciertas comunidades autónomas, como algunos artículos críticos al respecto. Vamos a revisar todas las brechas posibles en la financiación de los fondos comunitarios para evitar errores y equivocaciones en el futuro. Trataremos de no llegar a una etapa en la que el dinero se congele, porque queremos que el dinero llegue a España. Queremos que la población española se beneficie de ello. Ese es el objetivo, pero para ello el dinero ha de ser empleado realmente para el propósito establecido y en beneficio de la población.

P.- El Gobierno español modificó recientemente el Código Penal para reducir el delito de malversación. ¿Cree que esta modificación aumenta el riesgo de fraude en el uso de los fondos europeos?

R.- Espero que si realmente hay un mal uso real de los fondos europeos el castigo sea bastante severo. Porque si vemos que no hay sanción, como se puede ver a veces en los fraudes de IVA, los casos irán subiendo. Así que estoy bastante a favor de dar un castigo claro. Si hay un caso grave, entonces debe haber un castigo severo. Así que esta debería ser la regla general y la línea divisoria entre los estados miembros. No debería haber posibilidad de evitar este tipo de castigos.

P.- Estamos en un año electoral aquí en España, ¿cree que hay riesgo de que el Gobierno desvíe parte de los fondos europeos con fines electoralistas?

R.- No lo espero. Pero si lo hicieran, habría una respuesta muy clara porque lo detectaríamos inmediatamente. Pero no creo que lo hagan. No hemos visto esto en ningún estado miembro hasta ahora. No creo que el Gobierno español necesite los fondos europeos para las elecciones. Ahí la Comisión Europea es bastante clara, y los controles existentes son suficientes para garantizar que esto no suceda. Pero a veces no podemos evitar actos criminales o errores cometidos porque el solicitante no estaba preparado o no cumplía con ciertos requisitos.

P.- ¿Qué otros países tienen previsto visitar durante este semestre por la gestión de los fondos de la Unión Europea?

R.- Normalmente hacemos dos viajes por semestre o incluso tres. Esto significa que los coordinadores de la Comisión de Control Presupuestario decidirán sobre los próximos viajes. Tendremos uno en Hungría y otro en Francia, porque este último también es un gran receptor de dinero de la UE.

P.- ¿Han comenzado entonces con los países más preocupantes?

R.- Hemos empezado con los que recibieron la mayor cantidad de dinero y con los estados miembros donde se han detectado problemas. Del caso español recibimos algunas quejas de las regiones y de los procedimientos de licitación llevados a cabo. Por ello, escucharemos primero a todas las partes interesadas y luego daremos nuestra opinión. No podemos dar nuestra opinión antes del viaje, porque no sería justo. Así es como trabajamos.