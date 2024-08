El anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarando la emergencia sanitaria internacional este miércoles por el virus de la viruela del mono (mpox) ha pillado al Gobierno y al Ministerio de Sanidad de Mónica García desprevenidos. La ministra de Sanidad insistía el pasado diciembre en la necesidad de estar preparados ante la posibilidad de una nueva pandemia como la de Covid-19, que paralizó el mundo y se cobró más de 100.000 vidas en España en dos años. «Es obligatorio que la próxima pandemia nos coja preparados», dijo García a finales de 2023, cuando se publicó el informe elaborado por el comité de expertos sobre la gestión de la pandemia de Covid. Ahora, ante una nueva alerta sanitaria internacional, España se encuentra con que no cuenta con las medidas prometidas para hacer frente a una nueva amenaza.

García insistió, cuando se dio a conocer el informe del comité de expertos, en que el Gobierno tenía que «tomar acciones para estar mejor preparados». La ministra de Sanidad remarcó la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud en todas las áreas. «Estamos mentalizados en dar más pasos», dijo la líder de Más Madrid en su día. Entre esos «pasos» se encontraba la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, prevista para 2024 y que, a 15 de agosto y en plena alerta internacional, sigue sin constituirse.

El Consejo de Ministros aprobó en enero de este año un proyecto de ley para la creación de esa agencia. El organismo tendría el objetivo de analizar las carencias del sistema sanitario y reforzar su capacidad de anticipación, coordinación y reacción para hacer frente a los riesgos y amenazas para la salud de los ciudadanos. Un sistema autónomo que pudiera actuar ante emergencias sanitarias como la del Covid-19 o una posible crisis futura. Sin embargo, a día de hoy esta agencia aún no ha visto la luz.

Otra medida prometida por la ministra pasaba por mejorar la coordinación entre los sistemas sanitarios y sociosanitarios, un aspecto que el informe de expertos sobre la pandemia consideraba debilitado. «Es innegable el drama en las residencias», señaló Mónica García. Ésta era una de las áreas en las que el Gobierno se comprometió a trabajar para potenciar.

La Agencia Estatal de Salud Pública pretende anticiparse a los riesgos y amenazas para la población, algo que, al no existir aún, no podrá hacer ante la alerta de la OMS por la viruela del mono. «No es solamente una deuda pendiente con la salud pública, sino que además incorpora las lecciones aprendidas», prometía García el día que anunció el proyecto de ley para la creación del organismo. La creación de la Agencia sigue estancada en burocracia, y aún no ha pasado por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. A pesar de ser una prioridad para el Ejecutivo desde 2022, con Carolina Darias como ministra de Sanidad.

El proyecto de ley con el que se inició la tramitación del centro recogía «cinco funciones fundamentales de la Agencia», tal y como informó Moncloa al inicio del año. El primero de ellos, «modernizar y cohesionar» los sistemas de vigilancia de salud de la población, así como los riesgos a los que se enfrenta. La Agencia también tiene previsto introducir el término «One Health-Una sola salud», que relaciona la salud de las personas con su entorno y pretende aunar múltiples disciplinas.

En esta misma línea, el organismo buscará adaptar el sistema sanitario a las nuevas amenazas para anticiparse a ella, refiriéndose Mónica García como una de esas amenazas al «cambio climático»: «Estas temperaturas anómalas que estamos teniendo no son buen tiempo, son malas noticias para nuestro planeta, pero también para nuestra salud», espetó la ministra de Sanidad.

Esta alerta sanitaria internacional decretada por la OMS no es inédita. La organización ya declaró la situación de emergencia por la misma enfermedad hace más de dos años, en julio de 2022, cuando se notificaron más de 3.000 casos de viruela del mono en 47 países en siete meses. La OMS ha informado de que ha detectado nuevos brotes en 15 países de África de una cepa del virus «potencialmente más grave que la anterior». Esto ha supuesto un aumento de casos «sin precedentes», con el mismo número de afectados en los primeros seis meses de 2024 que el total del año 2023.