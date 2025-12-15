Más Madrid, formación de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ponga en marcha un plan regional con el objetivo de aumentar el número de acciones previstas en materia de educación sexual en «edades tempranas» para cambiar los «roles de poder».

El segundo grupo parlamentario de la Asamblea madrileña ha presentado una proposición no de ley para «elaborar un Plan Regional para la promoción de la Educación Afectivo-Sexual con perspectiva de género, garantizando su prestación en todas las etapas de la educación obligatoria, adaptada según la edad y características del alumnado».

El partido cuya portavocía en la cámara regional ejerce Manuela Bergerot ha llevado esta medida a la Asamblea coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer. A ojos de Más Madrid, es «una ocasión para poner de manifiesto la realidad de la violencia machista en nuestra sociedad».

Este partido, que a nivel nacional está coaligado bajo el paraguas de Sumar, ha criticado lo que define como «pugna reaccionaria» que «mantienen el PP y Vox en la Comunidad de Madrid».

El partido de Mónica García lamenta que mientras se está produciendo un «aumento sostenido de las denuncias en los últimos años», el crecimiento de los dos partidos de derecha y centro-derecha «ha generado» lo que ellos describen como «un cambio de rumbo en las políticas en materia de prevención y lucha contra la violencia de género en la región».

«Posturas negacionistas»

Más Madrid atribuye a la Comunidad de Madrid de Ayuso lo que ellos consideran como «posturas negacionistas» que «llevado al desmantelamiento de las acciones de lucha contra la violencia de género». Y acusan al Gobierno regional de no dar una «respuesta a esta problemática estructural a través de políticas públicas integrales y estables».

Desde el segundo grupo parlamentario de la Asamblea aluden a una disminución en el número de «acciones realizadas en los centros educativos»: «Desde el año 2019 hasta la actualidad se han reducido más de un 99 %». Concretamente, detalla que han pasado de 4.740 actividades a apenas 30, lo que consideran que equivale a «su práctica eliminación».

«La educación afectivo sexual con perspectiva de género es la herramienta más eficaz para abordar la reproducción de los roles de poder en las relaciones interpersonales», argumenta la iniciativa del partido de extrema izquierda en la Asamblea. Otro de los objetivos que plantean desde Más Madrid es «luchar contra la normalización existente de conductas machistas» y acusan a Ayuso de «falta de medidas» en esa materia que tienen «consecuencias graves para nuestra sociedad».

Frente a ello, desde Más Madrid alegan que «la impartición de este tipo de contenidos en edades tempranas es la única forma eficaz de prevenir la violencia contra las mujeres en el futuro». Por eso, exponen que «las administraciones públicas tienen la obligación de poner todos sus esfuerzos en promover la construcción de una sociedad más igualitaria».

En definitiva, considera «imprescindible» que se ponga en marcha la «promoción de políticas que garanticen el derecho de los niños y niñas a ser educados en valores de igualdad». Todo ello con el objetivo de «generar vínculos y relaciones basados en valores de respeto e igualdad».