Monedero lanza a las hordas de Podemos contra Errejón por rechazar listas conjuntas en las municipales

Juan Carlos Monedero no perdona a Íñigo Errejón. El profesor universitario ha criticado abiertamente al líder de Más País porque los dirigentes errejonistas en Andalucía han decidido romper con los morados. Frente a la pretensión de Yolanda Díaz de unir todas las corrientes a la izquierda del PSOE, en ninguna región y en prácticamente ninguna ciudad grande se presentarán en las elecciones autonómicas y locales candidaturas de unidad, como propugna Sumar.

Ahora Monedero le ha espetado a Errejón: «Mira que le gritaron ‘¡Unidad, unidad!’ Tantas veces… La cosa es simple: hay gente que suma y hay gente que resta. Gente con un proyecto colectivo y otros con uno personal». La relación entre ambos es irreconciliable y a escasos 100 días de las elecciones de mayo las pullas públicas son manifiestas.

También en el errejonismo hay una ojeriza con Monedero. En los círculos de Más Madrid son habituales las mofas sobre el profesor universitario. Cuando aún no se había producido el divorcio entre Pablo Iglesias y Errejón, muchos colaboradores de este último reconocían que no se hablaban con Monedero. Igualmente dirigentes de esa corriente como el propio Guillermo Errejón, hermano del líder de Más País, critican a Monedero en sus redes sociales. «Juan Carlos tiene capacidad de aportar ideas, pero últimamente sólo es conocido por decir burradas. Creo que no ayuda al debate, lo dificulta», afirmó tajante.

Ahora la situación se complica cuando llega el momento de presentar listas electorales. El experimento de Por Andalucía donde Yolanda Díaz trató de tender puentes entre Podemos, IU y Más País, acabó en un sonado fracaso. Tampoco Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez salió especialmente bien de unas elecciones que reforzaron a Juanma Moreno (PP).

Ahora, Más País Andalucía ha decidido romper con sus socios. La presidenta regional de este partido reconoce en una carta que ha «constatado cómo el modelo que se iba imponiendo se parecía mucho al de Unidas Podemos». Aunque sostiene que conviene mantener la continuidad de la coalición Por Andalucía en el Parlamento, no habrá más colaboración electoral en el corto plazo. Esto ha disgustado especialmente a Monedero, que lo considera una traición y maniobra para que Errejón quede señalado por este movimiento.

En todo caso, Más País Andalucía estudia no presentar candidaturas propias a las elecciones municipales del 28 de mayo. En paralelo, se desmarca de los acuerdos de pactos a los que están llegando Podemos Andalucía e Izquierda Unida. «No vamos a hacer daño al espacio progresista», aseguran a Europa Press fuentes oficiales. Previsiblemente, renunciarán a tener listas que competirían por el mismo espacio electoral con Podemos e IU. «Cada municipio tiene su propia idiosincrasia», defienden para justificar este paso al lado.

En otras regiones la situación es parecida. El errejonismo se siente con más fuerza y no quiere ni oír hablar de sumar con los morados. En la Comunidad de Madrid, donde Más País es el partido mayoritario de izquierdas, o en la Comunidad Valenciana, donde ese papel corresponde a Compromís, se antoja imposible una alianza de las dos corrientes porque consideran que por separado les puede ir mejor.

Además, Errejón se ha afanado en cerrar un acuerdo con otras fuerzas regionalistas de izquierda para reforzarse en comunidades donde no tiene organización propia. Ha firmado una alianza con formaciones como Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, además de Verdes Equo, para compartir esfuerzos. Se trata del Acuerdo del Turia por el que representantes de todo el errejonismo se consideran «familia» y se comprometen a hacer un trabajo conjunto en el Congreso y el Senado.