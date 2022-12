Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha vuelto a ser motivo de burla en las redes a costa de un gran gazapo histórico que ha cometido al querer atacar al Tribunal Constitucional por impedir el asalto de Sánchez al poder judicial. El profesor universitario ha dicho que el día que dio comienzo la guerra civil en España, el 18 de julio de 1936, el presidente de la república era Niceto Alcalá Zamora, cuando todo el mundo sabe que era Manuel Azaña.

«El 18 de julio de 1936 el Presidente Alcalá Zamora se fue a dormir convencido de que era imposible que el ejército se levantara en armas contra la república», ha expresado el profesor universitario y politólogo Juan Carlos Monedero, ignorando que Alcalá Zamora fue sustituido por Manuel Azaña el 11 de mayo de 1936 tras una grave crisis institucional y política que enfrentaba a la CEDA con el Frente Popular. El 7 de abril de 1936, un total de 238 diputados habían votado a favor de su destitución por sólo cinco en contra. Un total de 174 parlamentarios abandonaron entonces la Cámara o se encontraban ausentes, por lo que el presidente Alcalá Zamora fue destituido. Éste en principio se resistió, pero cuando se percató de que todos le habían abandonado, admitió su cese.

El 18 de julio de 1936 el Presidente Alcalá Zamora se fue a dormir convencido de que era imposible que el ejército se levantara en armas contra la república. En diciembre de 2022 seríamos irresponsables si pensáramos que la derecha del TC está con la Constitución. Europa decide. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) December 19, 2022

Toda esta peripecia ha sido ignorada por Juan Carlos Monedero, que ha olvidado que la presidencia de Azaña comenzó el 11 de mayo de 1936. Este grave error histórico ha sido rápidamente contestado en las redes, señalándole el dato de Azaña. Algunos, incluso, han tirado de ironía. «¡Vais a saber ustedes más que ellos, que son quienes están reescribiendo la historia!».

Vais a saber ustedes más que ellos, que son quienes están reescribiendo la historia! 🙄 — Homo Politikon (@HomoPolitikon) December 20, 2022

«El 7 de abril de 1936 Niceto Alcalá-Zamora cesó como presidente de la República. El 18 de julio estaba de viaje en Noruega. El presidente en ese momento era Manuel Azaña», le he recordado otra persona. Otro le ha dicho que: «Para ser profesor es usted muy torpe, el 18 de julio de 1936 el presidente de la República era Azaña y no Alcalá Zamora, al que por cierto el PSOE y los republicanos enjuiciaron y el 7 de abril destituyeron. Lea usted un poquito más de historia». Otro le dice: «Juan Carlos no olvides recurrir a Europa para que cambien también la historia de España…».