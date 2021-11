Calle, calle y más calle. En pueblos amigos, dónde no se prevean abucheos. Es la premisa con la que trabaja el gabinete del presidente del Gobierno de aquí a las próximas elecciones. Sus colaboradores actuales dejan de mirar a Joe Biden -el mismo Pedro Sánchez reconoció que no hay previsión de reunión en la agenda- para preparar una gira nacional que le acerque a señoras como Paquita, una vecina de Sotalbo (Ávila), a quien le firmó la escayola durante una visita a los incendios. La razón de este cambio de estrategia no es otra que la pujanza en las encuestas de los partidos regionalistas, los de la España vaciada, que según algunos sondeos podrían lograr hasta ocho escaños y tener la llave de la gobernabilidad.

Tras el éxito de ¡Teruel Existe!, que ante la sorpresa de todos consiguió un escaño en la Cámara Baja en las últimas elecciones, han surgido otros movimientos como León Ruge, Jaén Merece Más o Milana Bonita (Extremadura). Los turolenses, que ahora se presentarían bajo la marca Aragón Existe, pasarían de uno a cuatro representantes y Milana Bonita lograría uno por Badajoz y otro por Cáceres. León Ruge y Jaén Merece Más podrían tener uno cada uno, según el último ElectoPanel del portal Electomanía.com.

La amenaza que suponen estas nuevas formaciones que defienden a territorios concretos, mayoritariamente provincias, ha hecho saltar las alarmas en Moncloa y en Ferraz. De ahí que se haya decidido abandonar la grandilocuencia con la que ahora se paseaba Sánchez entre los grandes mandatarios internacionales, para centrar su agenda en España. Reducir los viajes de Estado para conocer España en su profundidad. Cambiar la americana y la corbata por tejanos y chaqueta vaquera. «Reconectar con la sociedad» lo llaman algunos de sus colaboradores más estrechos. Y es que lamentan que en los últimos años «casi no ha salido de La Moncloa, no ha pisado calle». Culpan de ello a Iván Redondo.

Discurso económico

Buena muestra del temor que existe ante el auge de este tipo de formaciones políticas, que crecerían básicamente a costa de los socialistas, lo resumió a la perfección el propio Pedro Sánchez este pasado fin de semana en el congreso regional del PSOE de Aragón. El lugar, precisamente, donde empezó todo con ¡Teruel Existe!. El presidente abandonó sus grandes discursos para centrarse en los detalles de la gestión, para vender su plan de lucha contra la despoblación y para alardear de la «fuerte inversión jamás hecha» en territorios como el mismo Teruel, al que dedicó buena parte de su discurso. El presidente ha pedido a la vicepresidenta tercera y ministra para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, trazar un plan que le permita ir vendiendo logros allí donde vaya. Porque la gira de Sánchez por España está a punto de empezar. De hecho los motores del Falcon ya calientan.