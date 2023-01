Mohamed VI hace esperar a Sánchez: aún no ha confirmado si le recibirá este miércoles en Rabat

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima los detalles de su viaje oficial a Rabat para la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) que celebran España y Marruecos desde hace 8 años. Además del presidente, una docena de ministros viajará a la capital marroquí para reunirse con sus homólogos alauitas. A falta de 24 horas para el inicio del viaje oficial, Moncloa aún no ha recibido confirmación del gabinete de Mohamed VI sobre si Sánchez será recibido en su palacio real.

En el Ejecutivo califican esta cumbre como una de las más complejas de cuantas se han organizado. Tanto por la cantidad de ministros movilizados, con una docena de miembros del Gobierno involucrados, como por el volumen de convenios bilaterales que se van a rubricar el jueves en distintas sedes ministeriales de Rabat. La firma oficial de una veintena de acuerdos se realizará de forma conjunta en un acto cuya logística está provocando quebraderos de cabeza a los organizadores.

Sin embargo, la agenda de viaje del Gobierno de Sánchez aún está pendiente de confirmar algo que en Moncloa daban por sentado desde hace tiempo: la recepción oficial de Sánchez en el palacio real marroquí por parte de Mohamed VI.

Explican fuentes gubernamentales que no es Moncloa quien debe anunciar esa recepción, ya que el protocolo deja en manos de Marruecos ese anuncio oficial. Sin embargo, admiten fuentes del Gobierno a OKDIARIO, extraña y preocupa el hecho de que aún no se haya comunicado internamente la convocatoria de esa recepción. Confían en que Rabat finalmente acceda y no haga un feo al presidente español.

Horas de espera

Pese a que faltan apenas 24 horas para el viaje del Gobierno a Marruecos, en Moncloa confían recibir la llamada de la Casa de Mohamed VI confirmando esa recepción. Aunque se sospecha que esa llamada pueda producirse incluso con Sánchez ya en Rabat. A partir de las seis de la tarde del miércoles, el presidente tiene la agenda oficial despejada, por lo que se especula que podría ser en ese momento cuando se produzca la recepción. El protocolo marca que Sánchez deberá desplazarse hasta el palacio real marroquí y esperar en la casa de invitados a que el monarca alauita le de audiencia. En su última visita, Sánchez esperó cerca de tres horas.

De esa manera, Mohamed VI marca los tiempos a Moncloa ante una cumbre en la que, según confirman fuentes oficiales, no se hablará del Sáhara Occidental. Para los gobiernos español y marroquí, todo lo referente a este asunto quedó dicho el 7 de abril de 2022 en la declaración conjunta que reabría las relaciones diplomáticas entre ambos países. Atrás quedaban episodios como el asalto masivo a la valla de Ceuta o el episodio de espionaje con el software espía Pegasus, producido de forma simultánea a la crisis migratoria de 2021, en el que un tercer país robó del móvil de Sánchez cerca de 3 gigabytes de información personal y confidencial.

Cuentas pendientes

Cabe recordar que, pese al deshielo de las relaciones entre España y Marruecos tras la cesión histórica por parte de Sánchez ante el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, el líder socialista siempre ha sido visto con cierta animadversión por parte del monarca alauita. La razón, como desveló OKDIARIO, es la participación de Sánchez en 2011 en un equipo de verificadores enviado a revisar unas elecciones legislativas marroquíes.

Como parte de esa delegación enviada por la National Democratic Instituto (NDI), ONG financiada por el magnate George Soros, Sánchez firmó un informe final tras la verificación en el que calificaba las elecciones marroquíes de «poco democráticas». Eso provocó un gran enfado por parte de Mohamed VI y es uno de los motivos por los que Sánchez, en su afán por reconducir la situación, fijó Marruecos como el destino de su primer viaje oficial al llegar a Moncloa.

Podemos

Moncloa quiere que la gran cumbre de Sánchez con Marruecos salga perfecta, sin sobresaltos y sin situaciones inesperadas. Pero entre el equipo del presidente y en el Ministerio de Exteriores tienen la sospecha de que Podemos, cuyos ministros no acuden a la cita por su oposición frente al Sáhara Occidental, tiene previsto reventar el «clima de amistad» con el que Sánchez llega a esta Reunión de Alto Nivel. Y que lo harán, precisamente, saltándose el pacto al que habían llegado PSOE y Podemos para que durante esos días la formación morada no haga mención al asunto del Sáhara. Sería, dicen, una forma de represalia de los de Ione Belarra por la tensión interna que ha generado en el Gobierno el anuncio de la reforma de la Ley Montero, a la que siguen oponiéndose.

En Rabat no estarán ni la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ni el titular de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón. El ala de Podemos en el Gobierno buscan escenificar así su protesta por la decisión personal de Sánchez de asumir el plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Es decir, que la ex colonia española pase directamente a estar bajo control marroquí, lo que implica que no se celebre un referéndum sobre el futuro de los territorios entre la población saharaui.

Pese a que la posición de Podemos viene en parte marcada por el hecho de que Marruecos tampoco quería que ministros de la formación viajaran con Sánchez, lo cierto es que en Moncloa se vive con cierta intranquilidad la posibilidad de que los líderes morados se descuelguen estos días con declaraciones altisonantes contra Marruecos. Algo que, en vista de la intensidad con la que reacciona Rabat ante cualquier cuestionamiento político contra sus aspiraciones sobre el Sáhara, puede hacer descarrilar la cumbre.

Pese a su ausencia, Moncloa tiene una alternativa para sacar adelante aquellos convenios y acuerdos que, en condiciones normales, deberían haber firmado los ministros de Podemos desplazados a Marruecos. En este caso, y como la ley reconoce entre las competencias del ministro de Exteriores, será José Manuel Albares quien sustituya su firma por la de los ministros de Podemos ausentes.