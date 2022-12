El referéndum de autodeterminación en Cataluña que ERC ha puesto sobre la mesa tras conseguir el indulto de los golpistas, la abolición de la sedición y la rebaja de la malversación en beneficio de Oriol Junqueras y el resto de los condenados por los actos del 1-O contra el orden constitucional, ya tiene defensores dentro del propio Consejo de Ministros del Reino de España. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, considera que la propuesta de ERC es «perfectamente legítima».

«Es perfectamente legítimo por una fuerza democrática hacer una propuesta política. En ese sentido, máximo respeto por esa propuesta que ha hecho ERC, nuestra posición es pública y conocida», ha declarado la ministra de Pedro Sánchez en una entrevista en TVE.

ERC someterá a la votación de sus militancia la negociación de un acuerdo de claridad con el Gobierno de España para sentar las bases de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La formación de Junqueras propone reconocer la independencia si hay un mínimo del 50% de los catalanes que acude a votar y un 55% lo hace a favor del sí. Este denominado acuerdo de claridad para celebrar un referéndum de independencia será presentado por ERC en la mesa de diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abierta con el de la Generalitat de Cataluña.

Preguntada por la posibilidad de que se celebre un referéndum acordado, Belarra ha respondido que es algo que «hay que discutir» y que «es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación». La líder de partido que gobierna España como socio del PSOE ha señalado que, teniendo en cuenta la semana en la que nos encontramos, «es un buen momento para poner en valor todo el camino recorrido hasta aquí» y cómo estaba la situación hace cinco o seis años «con un proceso de judicialización de un conflicto político porque no se sentaban a hablar y no querían escuchar la realidad del país, que es un país plurinacional».

Illa alienta el debate

El líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, ha dado alas al debate del referéndum asegurando que habrá «consulta», pero no referéndum de autodeterminación. Según ha manifestado el ex ministro de Sánchez en una entrevista en El Confidencial, «si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña que competa a la comunidad catalana, estoy de acuerdo y me parecería bien».

Illa no ve inmediata la celebración de lo que él denomina «consulta», pero cree que «puede ser objeto de discusión», y recalca que los socialistas catalanes no se posicionarán a favor de una consulta para la independencia de Cataluña, algo que para ellos es una línea roja.

Igual de taxativa se ha mostrado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Ya le digo yo que con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña, ni en ningún sitio», ha manifestado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

El Govern se mofa

Si embargo, la portavoz del Govern de la Generalitat, Patricia Plaja, se ha mofado del valor que tiene la palabra de los socialistas: «Hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación. Escuchamos que no habría indultos y los presos hoy están indultados. Escuchamos que no habría una derogación del delito de sedición y hoy ya es una realidad. Escuchamos que sería muy difícil algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad. Ahora lo dicen del referéndum…».