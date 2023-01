Manuel Mestre Barea, diputado de Vox por Alicante, no repetirá en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura. La razón que alega para renunciar a su cargo es que no continúa porque ha cumplido sus expectativas personales en el Congreso. Ahora bien, en relación a su renuncia, fuentes del grupo parlamentario de Vox revelan que «está cansado» y ahora más que el partido en la Cámara Baja está tomando una «deriva radical». Pero explican que no es sólo él sino que hay varios diputados que están sorprendidos por el nuevo carácter que ha tomado la formación en el Parlamento. «Iván era el moderado del partido pero ahora estamos desconcertados. Su máxima era la moderación».

Estas declaraciones coinciden con lo manifestado por el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que manifestó que los medios de comunicación «de izquierdas» fueron los que comenzaron la polémica entre el PP y Vox en Castilla y León. «Empezó cuando algunos medios de izquierdas empezaron a presionar y sobre todo cuando algunos políticos se dejan presionar», señaló el dirigente de Vox.

En este sentido, OKDIARIO ha podido conocer el malestar de algunos integrantes del partido en el Congreso que han manifestado que «después de la polémica en Castilla y León el portavoz se ha endurecido» y que «al resto nos deja entre la espada y la pared».

Asimismo, Espinosa de los Monteros afirmó durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que «en estos pocos años que llevamos en política hemos encontrado muy poca comprensión desde el lado de los medios, por eso hemos tenido que recurrir al mensaje directo a través de las redes sociales, porque los que nos sentimos maltratados somos nosotros». Aunque durante la misma declaración el dirigente de Vox reconocía que es posible que su partido y él mismo alguna vez hayan cometido algún exceso.

En cuanto al recorrido profesional de Manuel Mestre, el todavía diputado de Vox posee una experiencia muy notable dentro de las Fuerzas Armadas. Es teniente general del Ejército del Aire y ha sido jefe del Mando Aéreo de Canarias, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto luso de la OTAN (Joint Command Lisbon) y en 2013 fue nombrado jefe del Mando de Personal, puesto que ocupó hasta su pase a la reserva, en 2015. En el Congreso de los Diputados actualmente es portavoz adjunto de la Comisión de Defensa, vocal de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y miembro titular de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

A pesar de abandonar el grupo parlamentario de Vox en el Congreso, el teniente general concurrirá a las elecciones municipales en mayo de este año como candidato de la formación verde a la Alcaldía de Orihuela, en Alicante.