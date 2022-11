Vox atraviesa una profunda crisis en Alicante a seis meses de las elecciones municipales. Hasta 5 coordinadores municipales han dimitido junto a 46 integrantes de sus respectivos equipos de trabajo, muchos de ellos posibles candidatos a los comicios. En concreto, estas dimisiones se han producido en los municipios de Catral, Orihuela, Torrevieja, Callosa, Benejúzar y Almoradí. Todos ellos en la comarca de la Vega Baja del Segura, un importante granero de votos para el partido conservador. El desglose completo de las renuncias es el siguiente:

– Raul Serna, coordinador de la Vega Baja y coordinador de Callosa de Segura y 12 personas de su equipo de trabajo municipal.

-Antonio Alonso, coordinador de Catral, y 7 personas de su equipo de trabajo municipal.

– Maria José Carrillo, coordinadora de Orihuela, y 10 personas de su equipo de trabajo municipal.

– José Juncal, coordinador de Torrevieja, y 17 personas de su equipo de trabajo municipal.

– Nemesio de Pedro, coordinador de Benejúzar.

Todos los cargos han rellenado una plantilla dirigida a los órganos de dirección de la formación a nivel provincial y nacional. En dicha misiva todos ellos expresan la misma razón por la que abandonan sus cargos: «La pérdida de confianza en la dirección del partido a nivel provincial, como consecuencia de la reciente dimisión del que era coordinador de Zona de Orihuela (Vega Baja) Raúl Serna Norte. Además de otras razones que ahora no vienen al caso detallarlas».

Tal y como expresan los ex coordinadores en sus cartas de renuncia, todo este reguero de dimisiones comenzó después de que Raúl Serna, coordinador de Vox en la Vega Baja del Segura, renunciase a todos sus cargos de partido el pasado lunes. Esto fue el detonante. Serna era una figura importante en la zona sur de Alicante, ostentaba el mando en la Vega Baja y bajo sus directrices se organizaban todos los municipios de la zona. Los que ahora están en crisis. Además, fuentes consultadas de Vox en Alicante han confirmado a OKDIARIO que después de la renuncia de Raúl Serna, todo estalló. «El descontento existente ha salido a la luz. En cuanto uno ha tenido la valentía de dimitir todos le han seguido», han señalado.

El mismo ex cargo municipal ha reconocido a OKDIARIO que la razón principal de su marcha fue su hastío hacia la dirección provincial encabezada por la diputada alicantina Ana Vega. En este sentido ha revelado que «ya no aguantaba más» y que «toda la política del partido en Alicante está enfocada hacia Ana Vega y su equipo», mientras que los municipios estaban silenciados. Asimismo Serna ha denunciado falta de libertad a nivel interno, pues la formación conservadora no permite a los coordinadores y cargos municipales salir en ningún medio de comunicación. «No nos dejan ni conceder entrevistas a medios locales. Hay muy poca libertad», ha lamentado y ha añadido que la dirección del partido en Alicante tiene la culpa de toda esta sangría de cargos. Según Serna la única solución es que «el CEP dimita y le den más libertad y protagonismo a los municipios».