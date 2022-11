Manifestantes de Vox en Barcelona: «Hay comisarios políticos disfrazados de maestros»

Vox ha logrado congregar a varios centenares de personas en la plaza de la Universidad en Barcelona para pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez al que han tildado de «traidor» y de ser el ejecutivo de «la ruina y la inseguridad». En este sentido, OKDIARIO ha entrevistado a diferentes manifestantes para conocer la opinión que la ciudadanía tiene al respecto de este Gobierno. Ahora bien, también ha habido algunos que han alzado la voz en contra del separatismo y a favor del español en las aulas. «Falsean la historia. Comisarios políticos disfrazados de maestros… Ya sabemos lo que hay en Cataluña», ha denunciado un barcelonés que ha acudido a la concentración de Vox.

Asimismo, un jóven que portaba un cartel que rezaba «elecciones ya» ha acusado al Gobierno de Sánchez de «traidor» y de ser «ilegítimo» porque ha engañado a todos los españoles al haber dicho que no pactaría con proetarras y separatistas cuando finalmente lo ha hecho. «Nos está llevando a la ruina y a la miseria», ha afirmado.

Otra mujer ha expresado su indignación e impotencia al decir que «cuando expresamos descontento somos fachas y nosotros de fachas no tenemos nada». Además ha defendido su condición de catalana y española a la vez que ha lamentado que en Cataluña siga habiendo un problema de convivencia a pesar de que Sánchez diga que ahora se vive mejor que en el 2017. «Abascal y Vox son la única esperanza que queda para España», ha asegurado.

Un hombre también ha querido alzar la voz en contra de la inseguridad que se vive en las calles de Barcelona y ha reclamado una mayor «ley y orden» para que se pueda transitar por las calles con tranquilidad «sin estar pendiente de los robos». En este sentido, una manifestante que se encontraba en la plaza de la Universidad se ha quejado de la inseguridad y ha pedido «que no haya okupas» y que las leyes se hagan «en condiciones». Además ha revelado que si no hubiese Mossos en ese momento en la plaza de San Jaime habría muchos independentistas increpándoles por llevar la bandera de España.

Otro joven barcelonés se ha quejado de la intolerancia que se vive en la ciudad condal cuando se es militante de la formación conservadora y ha denunciado la xenofobia existente en la ideología separatista catalana. «Me llaman fascista y traidor. Me llaman inmigrante y que me vaya de Cataluña» y ha mencionado que Puigdemont lo primero que tiene que hacer «es devolver el dinero robado a todos los catalanes por el referéndum ilegal».