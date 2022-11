Continúa la crisis de Vox en la provincia de Alicante. Pablo Gómez Acedo, coordinador de la formación, ha dimitido alegando «motivos personales». La renuncia viene pocos días después de que más de 50 personas (coordinadores y miembros de los equipos de trabajo municipales) dimitieran por desavenencias con la dirección provincial que lidera la diputada Ana Vega. En concreto los coordinadores de Callosa, Catral, Orihuela, Torrevieja y Benejúzar abandonaron la formación conservadora expresando todos la misma razón: «La pérdida de confianza en la dirección del partido a nivel provincial, como consecuencia de la reciente dimisión del que era coordinador de Zona de Orihuela (Vega Baja) Raúl Serna Norte».

En plena crisis, el partido que dirige Santiago Abascal se estaría planteando no presentar listas para las elecciones municipales en la Vega Baja del Segura, uno de los mayores graneros de votos con los que cuenta Vox en la Comunidad Valenciana. Así lo han manifestado fuentes de Vox en Alicante consultadas por OKDIARIO, para quienes el reguero de dimisiones puede afectar a las candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales. Aseguran que la formación está tratando de reconstruir las estructuras municipales a través del vicesecretario provincial de organización, José Muñoz. «No creo que les dé tiempo porque montar un municipio no es poner a una persona detrás de una mesa», han señalado.

A pesar del caos, las mismas fuentes han dicho que existe la posibilidad de que la dirección nacional de Vox coloque a personas a coordinar municipios aunque no sean naturales de esas poblaciones «para salvar los muebles» y poder rellenar listas.

La dimisión de Raúl Serna, coordinador de la Vega Baja, fue el detonante de toda esta crisis. El alicantino era una figura muy importante para Vox en la zona sur de Alicante, ostentaba el mando en la Vega Baja y bajo sus directrices se organizaban todos los municipios de la zona. Los que ahora están en crisis. El descontento se encontraba a flor de piel y en cuanto Serna renunció, todo estalló. Además, según ha manifestado el propio Raúl Serna a OKDIARIO, el hastío ha llegado hasta tal punto que la carta de dimisión que él envió está volando entre los distintos cargos que la usan como plantilla para dimitir ellos también. «La situación se está descontrolando», ha apuntado.

El mismo ex coordinador de la Vega Baja también ha reconocido que la razón principal de su marcha fue su hastío hacia la dirección provincial encabezada por la diputada alicantina Ana Vega. En este sentido ha revelado que «ya no aguantaba más» y que «toda la política del partido en Alicante está enfocada hacia Ana Vega y su equipo», mientras que los municipios estaban silenciados. Asimismo Serna ha denunciado falta de libertad a nivel interno, pues la formación conservadora no permite a los coordinadores y cargos municipales salir en ningún medio de comunicación. «No nos dejan ni conceder entrevistas a medios locales. Hay muy poca libertad», ha lamentado y ha añadido que la dirección del partido en Alicante tiene la culpa de toda esta sangría de cargos. Según Serna, la única solución es que «el CEP dimita y le den más libertad y protagonismo a los municipios».