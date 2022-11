Rotundo éxito de Vox en Colón. El partido que dirige Santiago Abascal ha logrado reunir a más de 80.000 personas, según datos de los organizadores, para pedir la dimisión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez al que tildan de «traidor» y de ser «el Gobierno de la ruina y la miseria». «No hay democracia de verdad», ha denunciado el líder de la formación conservadora durante su discurso.

Asimismo, entre gritos de los manifestantes contra Arnaldo Otegi, Abascal ha acusado al Gobierno de tomar las decisiones de Estado «en la sede de Bildu» en vez de en el Parlamento, sede la soberanía nacional, y ha dicho que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez «gobierna contra la gente corriente» porque no protege la propiedad privada ni garantiza la seguridad de los ciudadanos. «Ya no existe ninguno de los pilares esenciales que necesita un país para mantenerse en pie», ha afirmado Abascal.

En este sentido, el presidente de Vox ha continuado arengando a la multitud, que llegaba hasta la calle Génova, señalando que el Gobierno está al «servicio de intereses espurios y minoritarios de quienes odian a España».

Abascal también ha lamentado «la implacabilidad del Estado con los ciudadanos corrientes a los que no perdona ni una multa frente a la generosidad que desprende hacia sediciosos y malversadores». Además, también ha recordado la falta de libertad que trajo el Gobierno de Sánchez con la aprobación de los estados de alarma inconstitucionales durante la pandemia. «La falta de libertad tampoco es fruto de la casualidad. Le cogieron gusto aquello de quitarnos libertades durante la pandemia. Esa época triste de casas llenas de españoles asustados», ha recordado el líder de la formación conservadora.

Desde el escenario, y entre vítores y aplausos, Abascal ha afirmado que «no hay nada que negociar con un Gobierno que destruye y asalta las instituciones» y ha comparado a Sánchez con el el régimen de Hugo Chávez. «Recuerda a cuando iba por la calle señalando comercios diciendo ‘expropiese’. Pues Sánchez va señalando las instituciones. Lo ha hecho con Correos, con el CIS, con el Tribunal del Cuentas, con el Tribunal Constitucional, con el CGPJ. No hay institución que se salve», ha apostillado el presidente de Vox mientras miles de personas gritaban «¡Gobierno dimisión!».

Abascal también ha recordado que «la patria es la última defensa de la gente humilde» y que todos los políticos que la atacan cometen el peor acto de corrupción que se puede cometer porque se atenta contra aquello que sustenta todo lo demás en el Estado español. «Sin unidad nacional no hay democracia, no hay Constitución y no hay libertades», ha señalado.