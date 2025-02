Los médicos sobre el hospital de los horrores de Page: «Los enfermos no suben a planta porque no hay camas»

El hospital universitario de Albacete, que gestiona el Gobierno de Emiliano García-Page, se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos ciudadanos que dependen de este centro castellanomanchego. La causa: la falta de espacio y de medios, que impiden que los profesionales sanitarios puedan desempeñar su trabajo correctamente. Así lo denuncia Carmen, una doctora que conoce de primera mano la situación del centro médico y que lamenta ante este medio el caos que se vive cada día en este hospital. «En observación hay pacientes que tendrían que subir a planta y no pueden porque no hay camas. Este hospital es de los pocos que existen donde hay tres pacientes encamados por habitación. No hay camas y no hay disponibilidad al salir del quirófano para pasar al enfermo a una habitación», revela esta profesional de la medicina.

Falta de espacio, antigüedad y poca de organización interna. Estos son los tres problemas principales que destacan los médicos del hospital quienes tienen que trabajar con materiales de hace 40 años. «Se nos está quedando obsoleto en material y los espacios son mínimos. Todo esto les afecta a los pacientes directamente porque cuando llegan no tienen donde sentarse, los familiares muchas veces tienen que esperar fuera», alega la doctora consultada, quien asegura que se han habilitado pasillos de circulación para salas de espera. «Ahí los tienes sentados a todos donde buenamente se puede porque no hay un lugar adecuado», dice.

El problema de las esperas preocupa a los médicos del centro. Aseguran que muchas veces es «inhumano». «El propio paciente que ya ha pasado para ser atendido va a la zona de camillas que es bastante inhumana», afirma.

Este medio ha podido comprobar como las salas de espera en la zona de urgencias del hospital universitario de Albacete que gestiona la sanidad de Page están colapsadas hasta el punto de no poder circular correctamente por los pasillos en los días de más afluencia. Además, una sala cercana a los boxes, llamada la sala de camillas, se ha habilitado como una zona de espera para enfermos. Allí se juntan hombro con hombro pacientes de todas las edades y con distintas dolencias, algo que puede resultar altamente contagioso para todos los allí presentes. «No tienen intimidad, están todos juntos, a veces vomitan uno enfrente del otro. Así todos los días», revela otro médico consultado por OKDIARIO.

Las plantas superiores donde descansan los enfermos no están mejor. Material amontonado, camillas ocupando salidas de emergencia y desorden en los almacenes es el día a día en este centro castellanomanchego del que dependen cientos de miles de ciudadanos. La situación es tan confusa que algunas personas ya no se quejan del colapso en las habitaciones, donde duermen hasta tres y cuatro pacientes, sino que sólo reclaman que, al menos, les atiendan correctamente y a tiempo.

En cuanto a los materiales, Carmen critica que desde el Gobierno de Emiliano García-Page no se haga nada para modernizar el sistema de salud de la región, algo acuciante en el caso de Albacete. «Son equipos que funcionan con reparaciones pero no traen nada nuevo», asegura.