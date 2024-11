Page se desmarca de la ofensiva del PSOE contra los jueces: «El victimismo debe ser el último recurso»

Filtración de correos

Page también se ha pronunciado sobre la filtración de correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El barón socialista espera que «no haya nada de lo que sentir vergüenza» e insiste en defender la «capacidad política» de Juan Lobato «más allá de las circunstancias», lamentando que la política nacional «es una máquina de picar carne». «Estamos destrozando capital político a pasos agigantados», se ha quejado el presidente castellano-manchego.

«Por supuesto, no le deseo nada mal ni siquiera a la oposición en términos judiciales, cuanto menos a mi partido», ha apostillado Emiliano García-Page. Por último, Page ha defendido que sí que le gustaría ver a Lobato como líder del PSOE de Madrid después de su dimisión, aunque ha dicho que eso depende de él. «Yo no me meto en ninguna otra federación, como tampoco quiero que se metan en la mía», ha concluido.