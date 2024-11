Page agita el congreso del PSOE tras la purga de Lobato: «No se puede prescindir de gente así»

A 24 horas del Congreso Federal del PSOE, el foco sigue puesto en la dimisión de Juan Lobato tras el «linchamiento» por parte de algunos dirigentes socialistas. En este caso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la «enorme valía» de Lobato y ha criticado que no se cuente con gente de este perfil. «Estoy convencido de que la política, tarde o temprano, no puede prescindir de gente así», ha aseverado. Estas declaraciones, de un barón siempre crítico con Pedro Sánchez, agitan -aún más- el cónclave socialista que se celebra este fin de semana en Sevilla.

«Cuando hablo quiero hablar con fundamento, pero sí puedo decir que realmente es una persona de valía», ha incidido el también secretario regional de los socialistas castellanomanchegos, quien ha mostrado su preocupación por el hecho de que en la política nacional se esté quemando «de forma acelerada mucho capital político», tanto dentro como fuera de su partido. «Hay muchísima gente que está resultando dañada o quemada y esto es algo que en términos generacionales y para la clase política es un problema», ha abundado, para referirse a las palabras de Lobato en su carta de dimisión, en las que afirma que no cree en la destrucción del adversario y la aniquilación del que discrepa, para señalar que es «algo obvio».

«El problema es identificar esas actitudes y esos comportamientos, pero es demasiado doloroso todo lo que pasa cuando realmente gente de valía se ve en esta situación y lo siento por él», ha indicado García-Page. Es por ello por lo que se ha mostrado convencido de que terminará saliendo satisfactoriamente de «ese pleito». «Lo único que deseo, y esto vale para la gente de mi partido y en realidad para todos los demás, es que salgan lo mejor posible y sobre todo que finalmente nunca pueda ser condenado nadie que sea inocente», ha aseverado.

Page no ha sido el único socialista en mostrar su «apoyo» a Lobato. El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que el hasta ahora líder del PSOE en la capital ha tenido «y tiene» su «respeto político» y su «aprecio personal», al tiempo que ha incidido en que «gente como él es necesaria». «Alto y claro diré que Juan Lobato ha tenido y tiene mi respeto político y mi aprecio personal. Ha trabajado duro contra la derecha más extrema que se recuerda. Muchas veces solo. Otras contra todos. Nadie es imprescindible pero, donde sea, gente como él es necesaria», ha señalado.

A estos barones también se han sumado importantes ex dirigentes socialistas. El primero en hacerlo ha sido Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE-M entre 2007 y 2015, que ha cargado duramente contra Sánchez. «La presión que se habrá hecho desde Moncloa y Ferraz habrá sido infinita, una presión que es difícil de soportar. En estas circunstancias el 70% del entorno de Lobato se ha puesto de parte de Sánchez para apedrearle. Lo sé porque fue lo que me pasó a mí», ha señalado Gómez.

También el ex ministro de Industria bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, ha mostrado su apoyo a Lobato. «Conozco a Juan Lobato desde hace años y le tengo aprecio, respeto y una gran consideración. Me parecía uno de los mejores activos del PSOE. No entiendo nada de lo que ha pasado, pero me entristece verle fuera de la dirección de PSOE-M», ha afirmado en redes sociales.

Frente abierto en Extremadura

Pedro Sánchez también tiene un fuego en Extremadura. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.