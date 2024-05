Un médico forense decidirá si los policías atacados por Tsunami pudieron perder la vida

La defensa de los policías personados en la causa Tsunami, que se investiga como terrorismo en la Audiencia Nacional, pedirán que sean examinados por un médico forense sobre las secuelas que les produjo su intervención para hacer frente a los disturbios independentistas del 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona (Barcelona), donde fueron atacados. Este servicio fue el último de su vida laboral, puesto que las agresiones les provocaron la incapacidad permanente, obligándoles a jubilarse forzosamente. Los policías atacados han declarado ante el juez Manuel García-Castellón que temieron por su vida.

Ángel y Álvaro eran dos veteranos de la UIP que en octubre de 2019 fueron trasladados en comisión de servicio a Cataluña para trabajar en las manifestaciones que se estaban organizando en el marco de las protestas de Tsunami como respuesta a la sentencia del procés. En concreto, a los dos agentes se les encomendó la protección de la Jefatura Superior de Policía, a tan sólo unos metros de la plaza de Urquinaona. El grupo de antidisturbios se encontró con una violencia extrema de los manifestantes que les lanzaron todo tipo de objetos con el ánimo de herir a los policías. «Buscaban que hubiera algún muerto, eran grupos muy organizados», explica la defensa de los policías ejercida por el despacho Fuster-Fabra Abogados.

Los dos policías atacados sufrieron daños físicos de gran envergadura y su traslado a los centros hospitalarios fue muy complicado. «Tardaron muchísimo las ambulancias, no podían acceder hasta la jefatura, los manifestantes habían hecho barricadas y cortaban las calles para que no pudieran acceder las ambulancias», ha explicado uno de los agentes ante el juez asegurando que también tenían información sobre que pretendían atacarles en el hospital. También los sanitarios que les atendieron les alertaron de que no volvieran a la zona de los disturbios porque podría haber fallecidos.

Daños psicológicos

Los agentes no sólo sufrieron agresiones físicas, esta intervención también les acarreó importantes secuelas psicológicas. Fuentes cercanas a ellos aseguran que recuerdan estos episodios como un trauma por lo que allí vivieron. Los daños físicos y psicológicos fueron tales que no se les ha permitido volver al Cuerpo Nacional de Policía, por lo que han solicitado una indemnización como víctimas de terrorismo.

Uno de los policías atacados ha relatado ante el juez instructor de Tsunami que los ataques le cambiaron la vida porque, dos días después de haber recibido el impacto en la cabeza, recibió la visita del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que hizo pública su imagen provocando que sufriera una persecución y un hostigamiento en el pueblo en el que vivía. El acoso a él y a su familia fue tal que su hija sufrió bullying y tuvieron que marcharse del municipio malvendiendo su casa.

Terrorismo en ‘Tsunami’

El relato de los policías atacados durante los disturbios independentistas es clave para la investigación de Tsunami que se instruye en la Audiencia Nacional. En el escrito de personación, los abogados de Fuster-Fabra, explicaban que los hechos podrían calificarse de «terrorismo callejero similar a las técnicas de combate que se utilizaban en el País Vasco con la kale borroka».

Precisamente esta tipificación penal ha provocado un choque entre la Fiscalía y el juez instructor. El Ministerio Público se posicionó en un primer momento a favor de incardinar los hechos investigados en un delito de terrorismo, sin embargo, tras el anuncio de la Ley de Amnistía, se opuso. Es importante recalcar que la proposición de ley no podrá amnistiar delitos de terrorismo.

El juez Manuel García-Castellón continuó adelante imputando a los líderes independentistas investigados por terrorismo. El Tribunal Supremo también respaldó que los hechos investigados en Tsunami podrían calificarse como terrorismo. Además, el Alto Tribunal asumió parte de la causa al haber aforados en la misma y se designó a Susana Polo como instructora. Todos los imputados ya han sido llamados a declarar por videoconferencia una vez que se han celebrado las elecciones de Cataluña.

Prueba del terrorismo que se investiga en Tsunami es la violencia que vivieron los policías personados en la causa. Los partes de lesiones e informes médicos presentados tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo corroboran la gravedad de los hechos. Ahora, la defensa de los agentes propondrá que un médico forense examine las secuelas que han tenido que padecer estos efectivos y determinar si pudieron perder la vida durante las protestas.