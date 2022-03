Mientras ya son son cinco los países europeos que han levantado la prohibición de usar la mascarilla en interiores -Reino Unido, Francia, Polonia, Suecia y Dinamarca- en nuestro país Pedro Sánchez baraja opciones en base a criterios políticos (y no sanitarios) sobre cuándo dejará de imponerla de forma obligatoria para espacios cerrados, ya que desde el pasado 10 de febrero no es obligatoria en espacios exteriores. Hasta EEUU ha relajado el uso de mascarillas en interiores para el 70% de la población. Además de España, sólo Portugal, Grecia, Alemania e Italia mantienen esta prohibición por el momento. Por ese motivo, OKDIARIO se hace eco de un clamor de la calle: ¡Mascarillas fuera… de una vez!

Una medida que ya es de sentido común para los expertos, siempre con la salvedad de seguir cuidando de los más vulnerables. «Se pueden retirar en general en interiores, pero en hospitales, centros sanitarios y transporte publico, no. Porque puede haber personas vulnerables”, afirma a OKDIARIO, Antonio Zapatero, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

“En el resto de los lugares que se retiren. Es decir, colegios, restaurantes, oficinas, bares…». Un tema que, por cierto, no parece estar en el orden del día del Consejo Interterritorial: “La idea de retirar las mascarillas en interiores hoy ni se ha planteado en la Interterritorial, y en la anterior de la semana pasada tampoco. No estaba en el orden del día y no se habla del asunto”, confiesa Zapatero.

Hay que recordar que el uso de las mascarillas está regulado por un Real Decreto que las autonomías tienen que acatar y es por ello que es el Gobierno el que debe decidir el momento en el que levantar la prohibición. El pasado viernes desde Versalles, al ser preguntado por sus planes respecto a la mascarilla en interiores, Sánchez marcó finales de marzo como la fecha en la que la mascarilla podría dejar de ser obligatoria en espacios cerrados. «Vamos a ver si este mes ya podemos rebajarla del todo y podemos tener un escenario mucho más homologable a otros países que tienen incidencias más altas, pero que han tomado la decisión de eliminar la mascarilla por su criterio y el consejo de los sanitarios», dijo Sánchez.

#EnDirecto | Sánchez, preguntado sobre cuándo va a dejar de ser obligatoria la mascarilla: "Yo también se lo pregunto a la ministra de Sanidad. Esperemos que pronto" pic.twitter.com/EWA4lWDqmY — Europa Press (@europapress) March 11, 2022

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha jugado al despiste al asegurar este miércoles que la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores «se hará más pronto que tarde», pero «siempre de la mano de las personas expertas y de la cogobernanza con las comunidades autónomas» para llegar a esta decisión de forma unánime.

Estos son los países que se han adelantado a España y han decidido levantar restricciones Covid:

Francia

La mascarilla dejó de ser obligatoria en Francia el 14 de marzo en interiores, tras más de un año y medio, con algunas excepciones como los transportes públicos, los centros sanitarios o las residencias de ancianos.

Escocia

El uso de mascarilla no es obligatorio en interiores y en el transporte público desde el 21 de marzo.

Suecia

En Suecia no sólo no han sido obligatorias en exteriores, sino que en interiores sólo se ha recomendado su utilización en el transporte público en horas punta en caso de que no fuese posible mantener una distancia de seguridad.

Reino Unido

El uso de las mascarillas y de los certificados Covid en Inglaterra dejaron de ser un requisito desde el 27 de enero. No obstante, las tiendas y los supermercados del país, así como los operadores ferroviarios, han indicado que continuarán pidiendo a los ciudadanos que sigan utilizando las mascarillas

Noruega

Se han eliminado desde febrero la mayoría de las restricciones en Noruega, pero sigue vigente la recomendación de mantener la distancia de un metro y usar mascarillas en comercios y transporte público.

Bélgica

Bélgica ha levantado prácticamente todas las restricciones que aún se aplicaban en el país contra el Covid, lo que pone fin a medidas como las limitaciones de horarios en la hostelería o el uso del pasaporte Covid y de las mascarillas en interiores. También Hungría ha anunciado el fin de la pandemia de facto.

Países Bajos

Los Países Bajos levantarán casi todas las restricciones contra la COVID-19 la próxima semana. Los casos y las hospitalizaciones han disminuido.

Estados Unidos

Relajó sus directrices el 26 de febrero de 2022 sobre el uso de mascarilla en interiores como medio para frenar la expansión del Covid-19. La mayoría de los ciudadanos no tendrán la obligación de usarla en espacios públicos cerrados, lo que incluye las escuelas.