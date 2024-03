Más problemas para Díaz: nadie quiere ser cabeza de lista de Sumar en las europeas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tiene verdaderos problemas para encontrar cabeza de lista a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Todas las personas a las que ha pedido dar un paso adelante hasta ahora, según ha podido saber OKDIARIO, le han dicho que no. Los principales nombres son los del ex ministro de Consumo, Alberto Garzón, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo dijo públicamente, y el negociador de Sumar con los separatistas, Jaume Asens -que lo ha trasladado en privado-. Ambos, junto a la actual eurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop, son los nombres con más conocimiento entre el electorado con los que contaba Díaz. Rodríguez Palop todavía no ha dicho que no, pero «tampoco parece entusiasmada». El concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, también parece descartarse.

Ante esta situación, explican fuentes cercanas a Díaz, el nombre de Elizabeth Duval, tertuliana de LaSexta, parece el mejor situado a día de hoy. Aunque fue la portavoz en cuestiones de feminismo de Sumar en la campaña de las generales –una decisión tomada por Yolanda Díaz y muy criticada por Podemos, entonces en la candidatura–, no ocupó ningún puesto en las listas al Congreso ni acabó siendo ministra de Igualdad, cargo que se le había prometido. Pero Duval no cuenta con gran respaldo interno. Asimismo, está enemistada públicamente con la formación morada y con su candidata a las europeas Irene Montero, con la que debería competir.

Los Comunes, pese al no de Colau y Asens, quieren encabezar la candidatura. Pero ninguno de sus nombres conocidos, ni ellos ni el ministro de Cultura y ex eurodiputado Ernest Urtasun, quieren aceptar el encargo ante unas encuestas más bien malas.

IU quiere sumar con Díaz

Izquierda Unida, una de las formaciones que se incluyen dentro del conglomerado de Sumar, aspira a conseguir puestos destacados en la lista a las elecciones europeas con Sumar, dado que como mínimo quiere mantener al menos dos puestos de salida, como obtuvo en 2019 cuando concurrió en la coalición Unidas Podemos.

Hace cinco años, bajo el liderazgo del dimitido Alberto Garzón -que también ha rechazado encabezar la lista de Sumar en las europeas-, Izquierda Unida consiguió en coalición con Unidas Podemos dos europarlamentarios, Manu Pineda y la actual ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego -que ahora se postula para liderar la formación comunista-.

Desde IU, que reconocen que el contexto electoral es «difícil» y que también se deben conciliar sus pretensiones con la generosidad en una candidatura con otras formaciones progresistas, ya han pedido a la dirección de Sumar que encabezan Díaz y Josep Vendrell su deseo de ocupar puestos relevantes en la candidatura.

Dentro de este proceso se han presentado tres candidaturas abanderadas por el actual eurodiputado Manu Pineda, la diputada autonómica en el Parlamento riojano Henar Moreno y la militante y activista de la Marea Verde Marga Sainz, respectivamente. Aseguran que no pondrán muchas objeciones a la persona que acabe liderando la candidatura.

De momento, no ha empezado la negociación en Sumar para perfilar la lista a las elecciones europeas. Sin embargo, la formación de Díaz y los partidos que la conforman sí trabajan ya, en el marco de un grupo de trabajo, de cara a la elaboración del programa a esta cita electoral. Por tanto, la negociación de los puestos vendrá una vez terminada la fase programática.

Fuentes del partido de la ministra Rego defienden que IU debe tener una «representación importante en las elecciones europeas» y aspira, como mínimo, a «intentar repetir» lo que tenían ya «en una horquilla razonable de puestos».

«Aspiramos a tener la máxima representación. Mantener lo que tenemos o mejorar sería lo óptimo, pero también somos realistas y sabemos que la situación electoral es difícil. Por lo tanto, también tenemos que combinar la pretensión de la organización con lo que es la capacidad y la generosidad de poder configurar una candidatura con diferentes actores, con diferentes organizaciones, con diferentes partidos y, por lo tanto, aglutinar a la izquierda transformadora», sostienen.

Compromís exige

La formación valenciana Compromís, uno de los partidos territoriales más fuertes dentro de Sumar, también quieren ocupar un puesto de salida. Pero los sondeos otorgan a día de hoy cinco escaños en el Europarlamento a la formación rosa, y hacer sitio a todos no va a ser una cuestión fácil. Díaz lo sabe y su equipo intenta satisfacer a todas las siglas que conforman Sumar para que su invento político no implosione antes de hora -tras el mal resultado de las gallegas-. No obstante, la formación nacionalista sí parece que podrá cumplir su deseo, aunque sea con un nombre en el puesto 5 ó 6 de la candidatura, al límite de los que lograrán ser elegidos.

Más Madrid, por su parte, pide lo mismo que Sumar. Y con Rubiño, salvo sorpresa, rechazando encabezar la candidatura, cualquier otro nombre de la formación madrileña tiene pocas opciones de ocupar un puesto de salida. Desde el entorno de Yolanda Díaz hace días que se intenta convencer a los de Mónica García de que cedan a su voluntad a cambio de puestos técnicos en los gabinetes ministeriales que Sumar tiene en el Ejecutivo.